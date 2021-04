Gore à gogo dans le redémarrage du jeu vidéo ⋆ .

Le Times s’est engagé à revoir les sorties de films en salles pendant la pandémie COVID-19. Étant donné que le cinéma comporte des risques pendant cette période, nous rappelons aux lecteurs de suivre les directives de santé et de sécurité décrites par les Centers for Disease Control and Prevention et les responsables locaux de la santé.

Dans le flop meurtrier de 1997 “Mortal Kombat: Annihilation”, le dieu du tonnerre Lord Raiden lance un avertissement inquiétant: “Ce qui ferme peut aussi s’ouvrir à nouveau.” Il parle des portails qui séparent Earthrealm (bon!) D’Outworld (mauvais!), Mais rétrospectivement, il est tentant d’interpréter ses paroles comme une prophétie vaguement optimiste sur l’état du film en cours vers 2021. Pour le meilleur ou pour le pire, de nombreux cinémas qui a fermé l’année dernière ouvrent à nouveau, et à partir de ce vendredi, ils joueront (quoi d’autre?) un tout nouveau film «Mortal Kombat» – un rappel sanglant que, dans les jeux de combat d’arcade comme dans les superproductions hollywoodiennes, aucune fatalité n’est toujours vraiment permanent.

Cela ne veut pas dire que quiconque ait besoin de se précipiter pour voir ce redémarrage efficace, jetable et ultra-sanglant sur grand écran, d’autant plus qu’il est disponible simultanément sur HBO Max. Que vous voyiez cela peut dépendre de votre attachement aux jeux vidéo originaux «Mortal Kombat» (j’ai un penchant persistant pour eux), ainsi que de votre tolérance pour un simulacre non interactif des affrontements brutaux de ces jeux. En supposant que “Godzilla contre Kong” ne vous ait pas rassasié pour ce genre de cinéma en face à face, vous pourriez aussi bien vous attacher pendant près de deux heures de guerre interdimensionnelle et des sports sanguins du Grand Guignol, dont l’exemple le plus baroque suggère un projet de menuiserie qui a terriblement mal tourné.

Avant ce moment fort sanglant, vous devrez endurer une configuration terriblement laborieuse, à commencer par un prologue japonais du XVIIe siècle qui donne au film sa cote R dans les cinq premières minutes. Dans le plus banal d’aujourd’hui, nous rencontrons le beau et vacant Cole Young (Lewis Tan), un combattant de MMA qui a connu des jours meilleurs, bien qu’il soit sur le point de voir pire. Il est l’un des nombreux habitants d’Earthrealm qui, marqués par le même mystérieux symbole de dragon circulaire, sont destinés à participer à un tournoi mortel de Mortal Kombat avec les habitants surnaturels d’Outworld. Comme la version de ce film de Raiden (Tadanobu Asano) nous informe solennellement, le destin de l’humanité est en jeu; ayant déjà perdu neuf tournois consécutifs, ils sont condamnés s’ils perdent un 10e.

Mis à part quelques différences dans la dramatis personae, la mythologie à la mode est plus ou moins identique à celle du film de 1995 «Mortal Kombat», une huée campy dont on se souvient mieux comme une carte de visite pour le réalisateur Paul WS Anderson (qui passerait à une franchise d’adaptation de jeu plus soutenue avec la série «Resident Evil»). Dans le nouveau film (écrit par Greg Russo et Dave Callaham), Cole doit faire équipe avec d’autres combattants humains comme le courageux et cyber-amélioré Jax Briggs (Mehcad Brooks) et le dur et engagé Sonya Blade (Jessica McNamee), une fille sans un Dragon Tattoo qui est néanmoins déterminé à juste titre à se frayer un chemin dans le tournoi.

Ensuite, il y a le mercenaire perfide Kano (Josh Lawson), dont la bagarre avec un grand lézard enflammé suggère brièvement un potentiel de croisement «Godzilla vs Kano». Hélas, la principale fonction dramatique / ostensiblement comique de Kano est de jaillir des insultes racistes et des références datées à la culture pop avec une telle fréquence qu’elle est pratiquement qualifiée d ‘«arcane» – c’est une superpuissance intérieure fantaisiste que chaque Mortal Kombatant doit découvrir pour survivre, laisser gagner seul.

Alors que les nombreux montages d’entraînement du film se fondent dans un jeu amusant mais frustrant de «Mec, où est mon arcane?», Nous avons un meilleur aperçu de la compétition raide Outworld, dirigée par le sorcier suceur d’âmes Shang Tsung (Chin Han). Les amateurs de «Mortal Kombat» s’amuseront à analyser les physionomies diaboliques de personnages comme Goro, Nitara et Mileena, et ils apprécieront la chance de voir certaines des éviscérations les plus notoires du jeu jouées à l’écran dans toute leur gloire sanglante. Certaines des tueries les plus mémorables sont exécutées par le puissant Bi-Han (Joe Taslim), alias Sub-Zero, ainsi nommé pour sa capacité à paralyser ses adversaires avec de la glace et de la neige, puis à casser leurs extrémités fragiles comme des sucettes glacées. Imaginez un remake de Takashi Miike de «Frozen» et vous êtes à mi-chemin.

Je dois noter que Sub-Zero, avec ses boules de glace mortelles et sa tenue de ninja noir et bleu, a toujours été mon avatar préféré de «Mortal Kombat» pendant mon obsession des jeux vidéo d’enfance des années 90. À l’époque, les graphismes étaient primitifs, le carnage assez apprivoisé: bien sûr, vous pouviez déchirer le squelette de votre adversaire, mais si ma mémoire est bonne, vous ne pouviez pas encore les poignarder dans les yeux avec une stalactite géante fabriquée à partir de leur propre sang. D’une certaine manière, le «Mortal Kombat» de 1995 classé PG-13 (et sa suite malheureuse, «Annihilation») faisait partie des éléments visuels rudimentaires des premiers jeux, tout comme ce nouveau «Mortal Kombat», réalisé par le réalisateur australien de publicités Simon McQuoid incarne la soif de sang accrue exposée dans les jeux les plus récents.

La mise à niveau, hélas, est strictement technologique. «Mortal Kombat» reflète la philosophie d’un Hollywood qui a évolué à certains égards au cours des 26 dernières années – l’ensemble diversifié comprend plus d’acteurs d’origine asiatique, comme Ludi Lin, Max Huang et Hiroyuki Sanada – tout en restant, enfin, figé sur place chez les autres. L’engagement lâche envers le service aux fans qui a longtemps affligé les adaptations à gros budget est toujours évident. Le dialogue en bois et les performances indifférentes ne sont pas tant des bugs que des caractéristiques d’un état d’esprit d’entreprise qui voit la fidélité IP et la narration imaginative comme des objectifs mutuellement exclusifs. À cette fin, ce «Mortal Kombat» ne sera pas accueilli par ses fans comme un désastre qui suce les âmes. Cela aurait pu être un film plus intéressant si c’était le cas.

‘Combat mortel’

Notation: R, pour une forte violence sanglante et un langage tout au long, et quelques références grossières

Temps d’exécution: 1 heure, 50 minutes

En jouant: Commence le 23 avril en version générale où les théâtres sont ouverts; également en streaming sur HBO Max

