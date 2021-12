Gorilla Glue Girl jure de ne plus utiliser de produits chimiques pour les cheveux après la catastrophe du travail de teinture

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

« Gorilla Glue Girl » est de retour … cette fois, elle jure de ne pas utiliser tous les produits chimiques – ceux qui ne sont pas adhésifs également – ​​pour une utilisation dans ses cheveux, après une tentative infructueuse de la faire mourir.

TMZ a rattrapé Brun Tessica Lundi à LAX alors qu’elle expliquait qu’elle s’était envolée pour LA pour un autre traitement capillaire… expliquant que ses cheveux frisaient maintenant et tombaient «à chaque fois que vous les touchiez», après avoir utilisé des produits chimiques pour changer la couleur.

Tessica dit qu’elle pensait que ce serait sans danger parce que ses cheveux étaient devenus « si jolis »… et cela faisait un an depuis son incident tragique où elle a accidentellement utilisé Gorilla Glue au lieu de laque et s’est retrouvée nécessitant des réparations chirurgicales sur son cuir chevelu.

Lire du contenu vidéo

@im_d_ollady / TikTok

Elle est de retour à LA, désespérée d’empêcher ses cheveux de tomber, mais nous devons dire que… sa réparation de fortune à domicile a l’air plutôt bien.

A partir de maintenant, elle dit qu’elle sera sur un « naturel [hair] diète. » Lorsqu’on lui a demandé si elle avait un message pour les filles, Tessica a simplement répondu… « ça n’en vaut pas la peine. »

Bonne chance dans votre voyage naturel !!!