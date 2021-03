‘Gorilla Glue Girl’ Tessica Brown attend un enfant avec son fiancé: TheGrio ⋆ .

Marron Tessica est enceinte!

La femme surnommée «Gorilla Glue Girl» a annoncé qu’elle attend un enfant avec son fiancé, Dewitt Madison. Elle a partagé la nouvelle dans un post Instagram samedi matin.

«Béni», a-t-elle écrit dans une légende.

Brown, qui a acquis une infamie sur Internet après avoir révélé qu’elle utilisait l’adhésif Gorilla Glue dans ses cheveux, aurait passé quatre tests de grossesse pour confirmer la nouvelle avec une photo desdits tests.

LIRE LA SUITE: Beyond Gorilla Glue: La politique des cheveux des femmes noires

Ce sera le sixième enfant de Brown, ses cinq premiers étant issus d’une relation précédente. Madison, propriétaire d’une entreprise d’entretien des pelouses et de nettoyage des sols, a quatre enfants issus d’une relation antérieure. Le couple, qui s’est fiancé en juin dernier, fondra sa famille pour un total de 10 enfants.

Brown est prévue pour un rendez-vous la semaine prochaine pour passer une échographie afin de confirmer à quel point elle en est à sa grossesse.

La nouvelle de son prochain enfant est une lumière vive pour Brown, 40 ans, après quelques situations graves pour ses cheveux et sa présence en ligne au cours des derniers mois.

Comme précédemment rapporté par theGrio, Brown a été présentée aux yeux du public en février après avoir publié sur ses médias sociaux l’état qu’elle avait utilisé en spray adhésif Gorilla Glue sur ses cheveux comme alternative après avoir manqué de son spray de gel collé Got2b. Elle a déclaré dans une vidéo que ses cheveux étaient restés coincés pendant un mois et ne pouvaient pas les réparer.

«Ça ne bouge pas», dit Brown. «Je me suis lavé les cheveux 15 fois et ça ne bouge pas!»

LIRE LA SUITE: Tessica Brown critique le commentaire du « ghetto » de LisaRaye sur l’incident de Gorilla Glue

Brown a même publié l’une de ses tentatives pour réparer ses cheveux avec du shampoing sur ses réseaux sociaux, mais encore une fois, cela s’est avéré infructueux.

Gorilla Glue est un produit robuste qui est normalement utilisé comme adhésif permanent pour des objets comme le bois et des meubles cassés. Brown a été conseillé par Gorilla Glue via Twitter d’essayer de mettre ses cheveux «dans de l’eau chaude savonneuse ou d’appliquer de l’alcool à friction». Aucune des deux méthodes n’a fonctionné.

Brown a pu enlever la colle et réparer ses cheveux après un chirurgien, le Dr. Michael Obeng, l’a découverte via les réseaux sociaux et lui a proposé ses services, qui ont été payés via une campagne de financement participatif GoFundMe.

Malgré sa vidéo virale conduisant à être retrouvée par Obeng, Brown a déclaré qu’elle regrettait d’avoir posté sa situation avec Gorilla Glue, alors qu’elle recevait des réactions négatives.

(Capture d’écran Instagram)

«J’ai dit à mon fils aujourd’hui: ‘J’aurais aimé pouvoir y retourner’ parce que j’en ai dépassé. J’en ai fini avec ça », a déclaré Brown. «Je suis généralement la personne dont je me fiche de ce que les gens disent. Je bouge juste à mon rythme. Je me fiche de ce que les gens disent, mais cela arrive juste au point où les gens à la télévision disent des choses sur moi.

Plus tard dans le mois, elle a de nouveau rencontré Obeng, cette fois pour une augmentation mammaire, selon theGrio. Cependant, lors d’une consultation préopératoire, une bosse dans son sein a été découverte.

Obeng a effectué une mammographie et a vu des masses dans la poitrine de Brown. Ils ont été retirés et testés pour le cancer.

Heureusement, comme le rapporte TMZ, les masses ne contenaient aucun cancer.

