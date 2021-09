Gorillaz confirme la chanson avec Bad Bunny – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

Au cours des dernières heures, il a été annoncé que le groupe virtuel le plus célèbre au monde, Gorillaz, avait enregistré une chanson avec Bad Bunny. La nouvelle a surpris des millions d’adeptes du groupe et du Portoricain.

Ce matin, à travers une interview sur Warp avec le leader de Gorillaz, Damon Albarn, à propos de la sortie de son deuxième album solo, ‘The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows’, il a publié cette nouvelle qui va sûrement en donner beaucoup. À propos.

La nouvelle a été donnée par Damon lui-même qui a reconnu et annoncé que le prochain album du groupe sera fortement influencé par la musique latino-américaine.

“Ce que j’aime chez Gorillaz, c’est que je peux amener qui je veux, tu sais ?”, a-t-il déclaré. “J’étais en Jamaïque récemment et j’ai enregistré une chanson de Gorillaz avec Bad Bunny, c’est une chose excitante pour l’année prochaine”, a déclaré Damon.

Le chanteur a mentionné que cette collaboration sera le premier single à sortir mais qu’il ne sait toujours pas le jour ou le moment où il le montrera au monde.

“Bad Bunny est le premier single, c’est la première chanson que j’ai faite de ce nouveau projet. Je ne sais toujours pas quand il sortira, ni comment nous allons le lancer, mais nous l’avons terminé et c’est… oui, plus ou moins une chanson de reggaeton. C’est Bad Bunny rencontre Gorillaz ».

