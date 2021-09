Gosar soutient le représentant de Floride Sabatini pour le Congrès, «Un soldat éprouvé dans la guerre pour sauver l’Amérique» ⋆ .

Le représentant Paul Gosar a ajouté un autre nom à ses récentes mentions en 2022, soutenant le représentant de l’État de Floride Anthony Sabatini pour le 7e district de l’État.

Gosar a approuvé lundi Sabatini, un allié bien connu de Trump et fervent partisan des politiques d’America First, affirmant qu’il était «fier» d’apporter son soutien à l’actuel représentant de l’État de Floride. “Nous avons besoin de plus de combattants d’America First au Congrès”, a déclaré Gosar, ajoutant que Sabatini est un “soldat éprouvé dans la guerre pour sauver l’Amérique”. Dans un tweet de suivi, Sabatini a remercié Gosar pour son approbation, le décrivant comme l’un des conservateurs les plus «basés» du Congrès.

Je suis fier d’apporter mon soutien à Anthony. Nous avons besoin de plus de combattants America First au Congrès. Anthony est un soldat éprouvé dans la guerre pour sauver l’Amérique. Merci de le soutenir de toutes les manières possibles. https://t.co/U8v40Zhcbq – Paul Gosar (@DrPaulGosar) 30 août 2021

RUPTURE : Le membre du Congrès @DrPaulGosar a officiellement approuvé ma campagne pour le Congrès ! @RepGosar est l’un des conservateurs les plus basés au Congrès et un fervent partisan de l’agenda #AmericaFirst🇺🇸 Soutenez ma campagne ici👇https://t.co/ndkYhvwz4m https://t.co/kDciR30OQb – Représentant Anthony Sabatini (@AnthonySabatini) 30 août 2021

Republicans for National Renewal, le groupe de pression national-populiste présidé par l’ancien représentant de la Chambre Kerry Bentivolio, qui a fait pression pour plus de politiciens d’America First sur la Colline, a célébré l’approbation par Gosar de Sabatini dans un tweet, affirmant que Sabatini est l’homme qui « le craintes de l’establishment, et dont nous avons désespérément besoin au Congrès. »

.@DrPaulGosar a raison. @AnthonySabatini est un homme que l’establishment craint et dont nous avons désespérément besoin au Congrès. https://t.co/jxjgWum77g – Républicains pour le renouveau national (@RNRenewal) 30 août 2021

Après le lancement de sa campagne en mars, Sabatini s’est fermement opposé à l’establishment du GOP, notant dans une interview avec Stew Peters qu’ils ne font rien pour « riposter contre la gauche radicale », et qu’ils « vont prendre vers le bas, ou encourage activement certaines des choses que Biden fait. Pour ce faire, la direction de RINO dans le GOP doit être « anéantie » et remplacée par de « vrais conservateurs MAGA America First », a déclaré Sabatini. « Aussi foutu soit-il, c’est le véhicule que nous devons utiliser pour créer essentiellement un programme America First. C’est la seule chose que nous ayons vraiment », a-t-il ajouté.

Sabatini a également récemment présenté un projet de loi pour empêcher la police du Capitole d’ouvrir des bureaux en Floride, ce qui a été largement considéré comme une mesure hyper partisane pour intimider les partisans des politiques d’America First. “La police du Capitole est dirigée par Biden, Pelosi, Harris et Schumer”, a-t-il déclaré. « C’est donc un organisme totalement partisan, aussi corrompu que le FBI, sinon plus. Ils veulent ouvrir des bureaux à travers le pays, en particulier en Floride, pour cibler et harceler MAGA, les partisans de Trump et les patriotes d’America First ici. »

Le soutien de Gosar à Sabatini fait suite à son soutien à son compatriote America First, Teddy Daniels, pour le 8e district de Pennsylvanie la semaine dernière. Comme Sabatini, Daniels devrait, espérons-le, se joindre à la lutte pour l’agenda America First au Congrès, Gosar notant que Daniels soutient le mur frontalier, un moratoire sur l’immigration (pour lequel Gosar a parrainé un projet de loi le mois dernier), et mettant les Américains travailleurs d’abord.