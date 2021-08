GoSats annonce le remboursement des utilisateurs indiens de crypto | Invezz

in

GoSats, l’une des plus grandes sociétés de récompenses Bitcoin au monde, a lancé son rabais pour les utilisateurs en Inde, ouvrant la voie à une éventuelle adoption généralisée de la technologie blockchain et de la crypto-monnaie dans le deuxième pays le plus peuplé du monde.

Selon les médias, le nouveau programme est mis en œuvre avec l’aide d’une ONG locale connue sous le nom de National Payment Corporation of India (NPCI). Créée en 2008, la coopération appartient directement à la Banque fédérale de l’Inde.

Comment échanger les récompenses ?

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

La carte de récompense de l’entreprise, facilement accessible via un navigateur Web ou une application pour smartphone, offre aux utilisateurs un remboursement lorsqu’ils font leurs achats chez de grands détaillants tels que Flipkart, Amazon India et Starbucks. La plupart du temps, les utilisateurs reçoivent des récompenses dans le jeton crypto le plus populaire au monde, Bitcoin (BTC / USD).

Construit à l’origine sur Stacks, qui propose des applications et des contrats intelligents pour Bitcoin, la carte les utilise pour proposer aux utilisateurs de gagner du BTC via la devise STX.

Que signifie l’association de l’entreprise avec RBI ?

Le dernier lancement de primes en partenariat avec NCPI et RBI suggère que la société de cryptographie fait de son mieux pour éviter les obstacles réglementaires potentiels. Dans une déclaration publique, le chef des GoSats, Mohammed Roshan, a déclaré :

Auparavant, les gens ne pouvaient obtenir un remboursement en bitcoins que sur des marques spécifiques via notre application, mais ils peuvent désormais obtenir un remboursement en bitcoins pour chaque dépense.

Performances exceptionnelles des GoSats en Inde

Dans les six mois suivant son lancement, la société a accumulé jusqu’à 15 000 clients, ce qui suggère un intérêt croissant pour les actifs numériques. Pendant ce temps, un échange crypto détenu par Binance, WazirX, a également signalé une augmentation massive de 2 600 % du nombre d’utilisateurs depuis son lancement dans le pays. Apparemment, la majorité des utilisateurs étaient des femmes des zones rurales du pays.

L’Inde et les actifs cryptographiques

L’histoire du deuxième pays le plus peuplé de jetons numériques a été volatile. Cette année, les législateurs indiens ont failli bloquer les crypto-monnaies. Mais à la suite des critiques des partisans de la cryptographie du pays, les décideurs politiques adoucissent leur ton.

En juillet, un nouveau rapport a confirmé ce changement de ton lorsque CoinTelegraph a annoncé que le régulateur du pays travaillait avec le ministère fédéral des Finances pour superviser les réglementations cryptographiques. Pendant ce temps, les programmes de primes deviennent très populaires, ouvrant la voie à la pénétration des crypto-monnaies dans le système financier du pays.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent