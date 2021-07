Gosbi, nouveau sponsor principal du Girona FC pour les trois prochaines saisons

22/07/2021 à 14:53 CEST

Sport.es

La société de Gérone spécialisée en nutrition animale GOSBI sera le Sponsor principal du Girona FC pour les trois prochaines saisons.

L’entreprise sera présente dans les maillots de jeu et d’entraînement de l’équipe première. L’accord comprend également des vêtements pour les équipes de l’Académie, du soccer féminin, des authentiques et des vétérans. Tous porteront sur le t-shirt différents slogans liés aux valeurs de l’entreprise., qui vise à normaliser et diffuser le respect intégral du monde animal. Les slogans choisis sont :

INSTINCT ANIMAL, présente les maillots d’entraînement de l’équipe première hommes et femmes et les kits de match femmes

RESPECT DES ANIMAUX, présent dans les maillots de jeu des équipes de l’Académie.

HÉROS ANIMAUX, conçu pour les vêtements de match d’équipe authentiques.

EXPÉRIENCE ANIMALEE, conçu pour le maillot de jeu de l’équipe des vétérans.

Gosbi est un entreprise familiale créée en 2003, dédiée à la fabrication d’aliments pour animaux. Basée à Santa Llogaia d’Àlguema, dans l’Alt Empordà, elle est actuellement présent dans plus de 30 pays et il dispose d’un catalogue de plus de 150 produits conçus pour le bien-être alimentaire et animal.

Afin de Delfí Geli, président du Girona FC, « l’accord suppose une grande satisfaction car cela nous permet de lier le Club à une entreprise de Gérone qui est actuellement en pleine croissance et avec qui nous partageons les mêmes valeurs“.” De Girona FC, nous nous sommes toujours montrés être une entité responsable avec notre environnement et cela implique également de prendre soin et de respecter les animaux. Le lien avec Gosbi va au-delà d’un simple parrainage et permettra au Club de s’impliquer également dans la promotion de la défense et du respect du monde animal”.

Isaac Parés, PDG de Gosbi, considérez que “Girona FC est un club de football avec des valeurs qui correspondent très bien à notre philosophie d’entreprise. C’est un club dans lequel nous nous sentons proches et qui, dès le premier instant, ont montré une prédisposition totale à collaborer à la diffusion de l’amour et du respect des animaux, ouvrant les portes pour concevoir conjointement une collaboration qui va bien au-delà d’un simple parrainage “. Selon Parés, l’entreprise vise à « tirer parti de notre connaissance du monde animal et du pouvoir communicatif et influent qu’un club comme le Girona FC a pour valoriser le rôle que jouent les animaux au sein de la famille et promouvoir leur bien-être ».