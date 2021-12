Gospel’s Kinzmen sort « Full Circle »

Kinzmen sort l’album ‘Full Circle’.

*« Nous voulions nous présenter à nouveau », a déclaré Keith Vasser, l’un des quatre membres du groupe Gospel Kinzmen, à propos de « Cercle complet » (KeReVan Music Group). Le groupe est entré dans le business de la musique dans la vingtaine chez MCA Records en tant que Youth Edition. « Le changement de nom est venu parce que nous sommes passés par des phases. Nous sommes passés par Youth Edition, mais nous avons évolué et vieilli… mais nous sommes toujours jeunes de cœur. Nous avons fait des allers-retours… nous étions parents et nous sommes des hommes de Dieu.

Les natifs de Chicago se composent de Keith et de son frère Kevin Vasser, et de leurs cousins ​​Reggie Tillman et Van Moody. Le projet « Full Circle » est sorti sur leur label et compte trois singles – « I Made It » avec Charles Jenkins, « God’s Really Been Good » et « Born Again ».

« Nous n’avons jamais vraiment rompu, nous avons fait une pause dans la musique », a déclaré Kevin. « Nos familles étaient toujours impliquées… nos parents sont frères et sœurs. Le but maintenant est de sortir ce disque et de démarrer notre maison de disques. Dieu a un plan pour nous tous ; nous devons juste rester concentrés.

« Nous avions prévu de nous remettre ensemble pour faire de la musique », a expliqué Reggie. « Nous avons grandi en tant qu’hommes, nous avons grandi spirituellement, nous avons eu des familles… avons grandi pour connaître Dieu. Le moment est venu parce que nous avons quelque chose à dire.

L’album « Full Circle » se compose de plus de 10 sélections.

« C’est le premier disque de notre label », a ajouté Van. « Nous devons garder les maîtres ! Nous avons le contrôle créatif… en travaillant dur… nous sommes arrivés au « Full Circle ».

