Gossip Girl: 7 choses rapides que nous savons sur le redémarrage de HBO Max

Gossip Girl utilisera plus de médias sociaux

La nouvelle Gossip Girl suivra la génération Z et ce qui est de la génération Z sans les médias sociaux, Tik-Tok, Instagram et nous faisant sentir vieux. La nouvelle série prévoit d’embrasser la nouvelle génération en faisant jouer les médias sociaux, leurs bons et leurs mauvais aspects, un rôle majeur dans la série. Cela pourrait également signifier un redémarrage complet du blog Gossip Girl en le transformant en une application, des Tik-Toks ou même une page de potins Instagram.

Gossip Girl montrera certainement une évolution de la façon dont les potins et les nouvelles se propagent, en particulier à un adolescent de la génération Z qui grandit à cette époque.

La nouvelle date de première de Gossip Girl est encore inconnue, mais nous vérifierons souvent le programme télévisé de 2021 pour une annonce de la date de première. Vous pouvez actuellement revisiter vos anciens amis de Gossip Girl avant la nouvelle série en la diffusant sur HBO Max. Diffusez-le ici.