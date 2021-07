‘Gossip Girl’ énerve une autre célébrité en se moquant de sa relation avec Robert Pattinson

Le mannequin Suki Waterhouse n’était pas satisfait du redémarrage de HBO Max de Gossip Girl. Dans l’épisode du 22 juillet, la série a plaisanté en disant que Waterhouse n’était « personne » lorsqu’elle a commencé à sortir avec Robert Pattinson, malgré son succès en tant que mannequin et actrice. L’acteur Tenet, 35 ans, et Waterhouse, 29 ans, sont liés de manière romantique depuis 2018.

Dans l’épisode auquel Waterhouse s’est opposé, Monet (Savannah Lee Smith) et Luna (Zion Moreno) tentent de sauver l’image sur les réseaux sociaux de leur ami Julien Calloway (Jordan Alexander) après que Julien a rompu avec un riche petit ami. Luna et Monet ont également un plan de sauvegarde qui consiste à aider la demi-soeur de Julien, Zoya (Whitney Peak), qui sort déjà avec l’ex de Julien. Plus tard dans l’épisode, Luna essaie d’enseigner à Zoya l’importance de l’image et du style après qu’un blog de potins ait rapporté la relation, rapporte Glamour. “Quand vas-tu l’avoir ?” Luna a demandé à Zoya. “En ce qui concerne la presse, il est R-Patz et vous êtes Suki Nobody.”

Après avoir vu cela, Waterhouse est allé sur Twitter pour appeler le spectacle. “Un autre jour pour se rappeler que les femmes peuvent aussi être le patriarcat”, a-t-elle écrit, marquant la page Twitter de l’émission et l’auteur de l’épisode, Lila Feinberg. “En voyant des critiques sur le patriarcat et le sexisme, je suis vérifié comme étant la petite amie de” personne “”, a écrit Waterhouse dans un autre tweet. « Donnez du sens ! » Waterhouse a ensuite supprimé les deux tweets.

Waterhouse a commencé sa carrière en tant que mannequin et a commencé à jouer dans des films en 2014. Ses crédits incluent The Divergent Series: Insurgent, Assassination Nation, Billionaire Boys Club, Detective Pikachu et Misbehaviour. Elle a également co-fondé la marque d’accessoires Pop & Suki en 2016.

Waterhouse n’est pas la première célébrité à s’énerver contre les références à la culture pop dans Gossip Girl. Après la sortie du premier épisode, la YouTubeuse Olivia Jade Giannulli, la fille de Lori Loughlin et Mossimo Gianniulli, était furieuse d’entendre une blague sur le temps de sa mère en prison. “Tout ira bien tant que vous gagnerez. Olivia Jade, 21 ans, a gagné des adeptes lorsque sa mère est allée en prison”, a déclaré un personnage lors de la première. Olivia Jade a posté le clip sur TikTok, ajoutant: “Non, je ne l’ai pas fait.” Olivia Jade n’a pas autorisé les commentaires sur la publication, mais la vidéo a été appréciée par plus de 110 000 utilisateurs de TikTok.

Loughlin et Giannulli ont tous deux été impliqués dans le scandale des admissions à l’université en 2019. Ils ont payé 500 000 $ en pots-de-vin pour que leurs deux filles, dont Olivia Jade, soient admises à l’Université de Californie du Sud en tant que recrues d’équipage, même si elles n’ont pas participé au sport, selon les procureurs. Loughlin a plaidé coupable à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude postale et électronique et a passé deux mois dans une prison fédérale. Elle a également fait face à une amende de 150 000 $ et a été condamnée à effectuer des travaux communautaires. Giannulli a plaidé coupable à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude postale et électronique et de fraude postale et électronique pour les services honnêtes. Il a été condamné à cinq mois de prison et 250 000 $ d’amende. Il est en liberté surveillée jusqu’en avril 2024 et a encore des heures de service communautaire à terminer.