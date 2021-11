Gossip Girl est de retour et voici le premier aperçu

Certains des doutes qui seront résolus sont : Avec qui Obie reste-t-il, Zoya ou Julien ? Comment se terminera la relation controversée de Max et Rafa ? Et qu’en est-il de la sortie d’Aki du placard ?

D’autre part, la mode millénaire sera présente avec des coffrets de créateurs, des bijoux incrustés de diamants signés Cartier et le meilleurs looks de l’élite de New York lors de soirées chics.

De nouveaux personnages rejoignent le casting et selon le showrunner, Josué Safran, les protagonistes de la version originale continueront de faire partie de l’intrigue, alors ne soyez pas surpris s’il y a des références à Blair Waldorf , Serena van Der Woodsen, Dan, Nate et Chuck.