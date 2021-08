Gossip Girl offense Suki Waterhouse et elle les dénonce sur Twitter

in

“Un autre jour pour se rappeler que les femmes peuvent aussi être patriarcales”, a écrit Suki sur Twitter avec une capture d’écran de Luna et Monet. Elle a également posté : “En voyant les critiques du patriarcat et du sexisme, alors Je suis appelé comme la petite amie de quelqu’un « personne »L’actrice et mannequin ont supprimé les tweets, mais certains comptes comme Glamour les ont récupérés.

(Twitter @sukiwaterhouse)

“Donnez un sens!” Suki a ajouté dans la série de tweets où elle a tagué Lila Feinberg, qui a écrit ledit épisode de Gossip Girl.

(Twitter @sukiwaterhouse)

S’il est tout à fait compréhensible que Suki Waterhouse ait été offensée par cette blague, car elle n’est certainement “personne”, a sa propre carrière et n’est pas “la petite amie de quelqu’un”, on pourrait dire que son tweet est exactement ce que les écrivains voulaient. pour souligner à propos des adolescents progressistes d’aujourd’hui qu’ils sont toujours des humains imparfaits, parfois hypocrites et incongrus.