Dans le cadre de DC FanDome, obtenez une fonctionnalité en coulisses pour Gotham Knights. Écoutez Jim Lee, Scott Snyder, Greg Capullo, Patrick Redding et Ann Lemay qui développent tous les origines, les traditions et l’inspiration de Courts of Owls pour amener cet ennemi insaisissable dans le monde interactif de Gotham Knights.

