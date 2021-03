Gotham Knights reporté à 2022

Par Stephany Nunneley, Vendredi 19 mars 2021 à 16h21 GMT

WB Games Montréal a reporté Gotham Knights à l’année prochaine.

Initialement prévu pour une sortie cette année, Chevaliers de Gotham arrivera plutôt en 2022.

«Nous donnons au jeu plus de temps pour offrir la meilleure expérience possible aux joueurs», lit-on dans l’avis. «Merci à nos incroyables fans pour votre formidable soutien à Gotham Knights. Nous sommes impatients de présenter davantage le jeu dans les mois à venir. »

Le jeu a été annoncé en août 2020 lors de DC FanDome et met en vedette Robin, Batgirl, Nightwing et Red Hood.

Dans le jeu, Batman ne fait plus partie de l’équation, c’est donc aux personnages susmentionnés de prendre les armes contre la Court of Owls.

Le jeu en monde ouvert voit les héros unir leurs forces pour affronter M. Freeze dans l’une des nombreuses rencontres de méchants trouvées dans la ville. Il peut être joué en solo ou en coopération à deux joueurs.

Il y aura une variété de capacités, d’armes et de mouvements de combat pour vaincre les ennemis. Tout à l’heure, plus vous devenez fort, plus vos ennemis deviendront forts.

Gotham Knights sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X.