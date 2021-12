Gotham Knights Series en préparation à la CW

La CW est toujours à la recherche d’autres histoires de DC à exploiter. La dernière en date est une série intitulée Gotham Knights, dirigée par trois scénaristes de Batwoman, selon The Hollywood Reporter.

Les écrivains de Batwoman Natalie Abrams, Chad Fiveash et James Stoteraux développent Gotham Knights. Le synopsis du réseau pour l’émission nous donne un aperçu de ce qui va arriver:

À la suite du meurtre de Bruce Wayne, son fils adoptif rebelle forge une alliance improbable avec les enfants des ennemis de Batman alors qu’ils sont tous accusés d’avoir tué le Caped Crusader. Et en tant que criminels les plus recherchés de la ville, cette bande de marginaux renégats doit se battre pour blanchir leurs noms. Mais dans un Gotham sans Dark Knight pour le protéger, la ville descend dans la plus dangereuse qu’elle n’ait jamais été. Cependant, l’espoir vient des endroits les plus inattendus, car cette équipe de fugitifs dépareillés deviendra sa prochaine génération de sauveurs.

Selon THR, ce spectacle n’est ni un spin-off de Batwoman ni lié au jeu Gotham Knights actuellement en préparation chez Warner Bros. Games, qui se déroule également dans un post-Batman Gotham City et suit une équipe dirigée par l’un des Batman. fils adoptifs.

Les détails au-delà de la ligne de connexion ci-dessus sont toujours secrets. Par exemple, Batman a toute une équipe de baseball en fils adoptifs, dont Dick Grayson, Jason Todd et Tim Drake, ainsi qu’un fils biologique, Damien Wayne. La ligne de connexion dit spécifiquement qu’il s’agit d’un fils adoptif. Cependant, DC a fait preuve de réticence dans le passé à donner à ses héros deux visages différents en direct, et ces trois personnages apparaissent dans la série Titans en cours de HBO Max, pour laquelle la saison 4 est en route. Cela peut changer – pensez aux deux Bruce et aux deux Barry Allen dans le prochain film Flash – mais la possibilité que la série se concentre sur un personnage original ne doit pas être écartée.

Les enfants des méchants qui rejoindront Batman Jr. sont également inconnus. Le contour présente également des similitudes avec Marvel’s Runaways, qui a suivi un groupe d’adolescents qui découvrent que leurs parents sont des super-vilains et tentent de réparer les torts de leurs parents pendant leur fuite.

Les trois scénaristes ont plusieurs crédits DC et CW. Tous les trois ont travaillé sur Batwoman. Abrams a également travaillé sur Supergirl, tandis que Fiveash et Stoteraux ont également travaillé sur Gotham de Fox et Krypton de Syfy.