GOTY Contender Outer Wilds obtient l’extension Echoes Of The Eye

Capture d’écran : Mobius numérique

Outer Wilds, le jeu d’exploration spatiale à la première personne apprécié de tout le monde à Kotaku ou plus, ainsi que tous les autres êtres sensibles de cette planète, bénéficie d’une extension. Il s’appelle Echoes of the Eye et devrait sortir le 28 septembre. Le développeur Mobius Digital a annoncé la nouvelle lors de la vitrine Annapurna Interactive de jeudi.

Lire la suite: Outer Wilds est l’un des meilleurs jeux auxquels j’ai jamais joué

Des rumeurs ont commencé à circuler sur une extension d’Outer Wilds en avril. Tel que rapporté par Eurogamer, certaines personnes ont repéré un fichier dans la base de données de Steam concernant une extension d’Outer Wilds appelée Echoes of the Eye. Ainsi a commencé une tempête de médias sociaux. Tout d’abord, Annapurna Interactive a tweeté l’information avec un emoji “œil”. Ensuite, l’ancien écrivain d’Outer Wilds Kelsey Beachum – qui, les lecteurs de longue date s’en souviendront, a déclenché un titre intemporel de Kotaku – a retweeté ce tweet avec quatre emojis « œillets ».

Il s’avère que toutes les spéculations vertigineuses se sont soldées par une cible.

De quoi parle Echos of the Eye ?

Mobius Digital est actuellement muet sur ce qu’impliquent exactement les Echoes of the Eye. La bande-annonce d’une minute d’aujourd’hui est parfaitement vague, montrant les planètes d’Outer Wilds – Giant’s Deep, Dark Dramble, Brattle Hollow, Timber Heart et les Hourglass Twins – en orbite autour d’une naine jaune éclipsée. Ce jingle indubitable joue en arrière-plan. A part ça, rien.

Pourtant, le nom de l’extension pourrait offrir une indication sur l’ensemble de son accord. Il n’y a, euh, vraiment aucun moyen d’entrer là-dedans sans virer fort dans le territoire des spoilers. Disons simplement que Outer Wilds se termine par un bang. Et que l’ Eyeil est un dispositif d’intrigue important – essentiel, vraiment – ​​pour cette fin. Et qu’il est un peu difficile d’imaginer un suivi. Fondamentalement, si vous n’avez pas encore battu le meilleur jeu de 2019, assurez-vous de le faire.

Quoi qu’il en soit, plus d’Outer Wilds ! C’est la bonne nouvelle. Les mauvaises nouvelles? Mobius dit que Echoes of the Eye est la seule extension prévue du jeu.