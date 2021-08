Goujons et ratés de la défaite des Rams contre les Broncos lors de la finale de la pré-saison ⋆ .

in

La pré-saison 2021 est officiellement terminée pour les Rams de Los Angeles, qui ont terminé 0-3 avec des défaites contre les Chargers, les Raiders et les Broncos. Mais il n’y a aucune raison de stresser ou de s’inquiéter que Los Angeles ne soit pas à la hauteur des attentes.

Imaginez, combien de clichés avez-vous vu Matthew Stafford, Darrell Henderson, Cooper Kupp, Aaron Donald ou Jalen Ramsey jouer ? La réponse est zéro.

Mais samedi soir contre les Broncos, les jeunes joueurs des Rams ont réussi à faire leurs preuves une dernière fois avant que les coupes finales dans l’alignement ne soient effectuées avant mardi après-midi. Malgré la défaite décevante de 17-12, il y a eu pas mal de personnalités, dont le joueur de ligne défensive Michael Hoecht et le botteur Corey Bojorquez.

Voici nos étalons et ratés.

Haras : Michael Hoecht

Hoecht a réalisé quelques jeux en première mi-temps qui ont vraiment montré son potentiel en tant que joueur de type Morgan Fox. Il a fait irruption dans le champ arrière pour un tacle pour perte dans le jeu de course, puis quelques jeux plus tard, il a renvoyé Drew Lock et a forcé un échappé, qu’il a lui-même récupéré. Hoecht a eu une chance décente de faire partie de l’alignement de 53 joueurs avant samedi soir, mais il s’est certainement aidé dans celui-ci. https://twitter.com/RamsNFL/status/1431805746266525704

Manque : Tremayne Anchrum

Anchrum a eu des problèmes du côté droit ce soir. Il était dans une situation difficile dès le début contre Von Miller, qui l’a facilement battu pour un tacle sur la ligne de mêlée. Anchrum a également été appelé pour avoir tenu en première mi-temps sur un jeu qui aurait placé les Rams en troisième et 1 au lieu de deuxième et 13, ce qui a bloqué le drive dans leur propre zone. Il a donné un coup de pied au garde gauche plus tard dans le match, mais ce n’était toujours pas un match de bannière pour le joueur de deuxième année de Clemson.

Étalon : Corey Bojorquez

L’histoire continue

Bojorquez a peut-être verrouillé le travail de parieur avec une performance presque parfaite contre les Broncos. Il avait un mètre 67 qui a parcouru environ 80 mètres avant de rebondir en arrière, il a épinglé un autre coup de volée à l’intérieur de la ligne de 1 mètre, puis a bombardé un mètre 70 qui a rebondi hors des limites au 1. Il était un étalon absolu contre Denver et ressemble tout à fait à un parieur de premier ordre. Avec les économies potentielles de 3,75 millions de dollars en échangeant ou en coupant Hekker, les Rams semblent susceptibles de choisir Bojorquez comme parieur cette saison.

Manque : Jake Gervase

Gervase n’a pas semblé bien dans sa transition vers le secondeur cet été. Il a été battu pour un touché au milieu alors que le receveur l’a perdu facilement avec un itinéraire vers l’intérieur, et même si les Rams semblaient être dans la zone de couverture, c’est l’affectation de Gervase qui a marqué. https://twitter.com/Broncos/status/1431797718012153856 Il ne fera pas partie de l’alignement de 53 joueurs à moins que les Rams ne soient convaincus de ses capacités en équipes spéciales, mais même cela est peu probable.

Étalon : Matt Gay

Gay a été un gros pourvoyeur de points pour les Rams ce soir, ayant l’air d’être en forme à la mi-saison avec ses tentatives de placement contre les Broncos. Il a percé un 53 verges, son plus long de la pré-saison, et a également converti trois coups de puce avec facilité. Les Rams devraient se sentir bien à propos de Gay comme botteur cette saison, surtout à longue distance. Il a une jambe solide et a fait preuve d’une précision constante pendant son séjour à Los Angeles.

Goujon : Tutu Atwell

Encore une fois, Atwell était un point positif en attaque. Il a été ciblé 12 fois, captant huit passes pour 62 verges – dont un de 16 verges à la fin du quatrième quart. C’était quelque peu surprenant qu’il soit toujours sur le terrain jusqu’au quatrième quart, mais Atwell a montré ces dernières semaines qu’il pouvait gagner de plusieurs manières. Cela aurait été bien de le voir attraper une passe en profondeur, ou au moins en tirer une. À peu près tout était en dessous de Bryce Perkins contre Denver, qui a un secondaire exceptionnel.

1

1