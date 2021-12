Goulag américain : à l’intérieur du système pénitentiaire massif des États-Unis, avec Chris Hedges

de MintPress News :

Pour une nation prétendument développée et démocratique, les États-Unis enferment un nombre extraordinaire de leurs citoyens. Près d’un quart de la population carcérale mondiale se trouve aux États-Unis. Même par habitant, seuls El Salvador et le Turkménistan se rapprochent de la prépondérance américaine en matière d’incarcération.

Dans un pays avec une population croissante et une demande de main-d’œuvre en baisse, le gouvernement a décidé de résoudre ce problème en enfermant simplement des millions de ses citoyens les plus pauvres, permettant ainsi aux entreprises américaines de tirer des milliards de leurs souffrances. L’industrie pénitentiaire est en plein essor : entre 1990 et 2005, les États-Unis ont construit, en moyenne, une nouvelle prison tous les dix jours.

Le journaliste Chris Hedges, lauréat du prix Pulitzer, rejoint Lowkey pour discuter de la façon dont les prisons sont devenues une grande entreprise. Chris a passé près de deux décennies en tant que correspondant étranger en Amérique centrale, dans les Balkans et au Moyen-Orient pour le New York Times et anime actuellement l’émission On Contact sur RT. Son dernier livre, « Our Class : Trauma and Transformation in an American Prison », a été publié en octobre.

« L’ensemble du système fonctionne pour amener principalement les pauvres et les personnes de couleur de façon disproportionnée dans ce système », a-t-il déclaré à Lowkey. « Presque personne aux États-Unis n’obtient un procès devant jury ; 94% des personnes dans le système pénitentiaire sont contraintes par les procureurs d’accepter un accord de plaidoyer. Les défenseurs publics ne peuvent passer que 10 ou 15 minutes avec leurs clients.

Dans « Our Class », Hedges décrit l’incarcération de masse comme « la question des droits civiques de notre époque ». « Lorsque vous incarcérez quelqu’un, en substance, toute la famille est incarcérée », a-t-il déclaré. Quelque 77 millions d’Américains ont un casier judiciaire, tandis que 113 millions d’adultes américains ont un membre de leur famille immédiate qui a été ou est actuellement incarcéré, selon la Prison Policy Initiative.

Une fois dans le système, il est, par conception, extrêmement difficile de s’échapper. Les personnes incarcérées sont obligées de travailler pour quelques centimes de l’heure (certains États ne paient rien), tandis que toutes sortes d’articles essentiels ne sont pas fournis et coûtent des sommes exorbitantes à acheter auprès du commissaire. En conséquence, les détenus sont souvent libérés en raison de milliers de dollars.

Avoir un casier judiciaire interdit aux citoyens de bénéficier de nombreuses prestations sociales et de logement social, ainsi que de postuler à des emplois dans une myriade de professions. Par exemple, lors des incendies de forêt de l’été dernier, les pompiers des prisons californiennes ont travaillé aux côtés de professionnels, luttant contre certains des pires incendies de l’histoire américaine. Pour cela, ils ont été payés à peine 1 $ de l’heure et ne peuvent pas s’adresser aux pompiers une fois libérés. Ainsi, rembourser ces dettes odieuses est encore plus difficile qu’il n’y paraît.

Hedges a désigné le président Joe Biden comme jouant un rôle particulièrement clé dans la transformation des États-Unis en une nation d’incarcération. Biden a été « instrumental » pour pousser les démocrates à reprendre le récit de « la loi et l’ordre » des républicains dans les années 1990, aidant à faire passer dans la loi des règles telles que la loi des trois grèves, qui a envoyé de nombreux Américains en prison à vie pour insignifiant infractions. Le nombre de crimes dignes de la peine de mort est également passé d’à peine une poignée à 51. Jusqu’à récemment, Biden s’attribuait le mérite du tristement célèbre projet de loi sur la criminalité de 1994, qui était un texte législatif clé pour codifier le complexe industriel pénitentiaire.

Du 46e président, Hedges, qui enseigne dans une prison du New Jersey, a déclaré : « La moitié de mes élèves (ou plus) ne seraient pas dans cette classe sans Joe Biden.

