Gouv. Le PDG de JPMorgan ne « fait pas bien la banque », dit que tout est question de transparence, d’état de droit et de gouvernance

AnTy27 septembre 2021

Jamie Dimon dit que Bitcoin va “être réglementé” et voit la spéculation en raison du “tsunami” des flux d’argent et des liquidités pour l’envoyer à 400 000 $ en cinq ans.

Alors que le PDG du géant bancaire JPMorgan, Jamie Dimon, n’a pas perdu l’amour pour Bitcoin et continue de faire exploser la principale crypto-monnaie, il peut toujours voir l’actif numérique augmenter de 10 fois en valeur dans les années à venir.

Au moment de la rédaction, Bitcoin se négocie juste au-dessus de 43 400 $, et un saut de 10x signifierait que BTC vaudrait 430 000 $ d’ici la fin de 2026.

Dimon a partagé son point de vue sur Bitcoin dans une interview avec le Times of India, où il a encore une fois critiqué la crypto-monnaie, en disant: “Je ne me soucie pas vraiment de Bitcoin.”

Selon lui, « les gens perdent trop de temps et respirent dessus ». Sans oublier qu’il ne sait pas s’il s’agit d’un actif, d’un change ou d’une devise.

Ce qu’il sait, c’est que la crypto-monnaie “va être réglementée” car “les gouvernements réglementent à peu près tout”.

Bitcoin, a-t-il ajouté, serait soumis à des lois sur les valeurs mobilières « qui le limiteront dans une certaine mesure ». Personnellement, il n’est pas un acheteur de bitcoin et pense,

“si vous empruntez de l’argent pour acheter du bitcoin, vous êtes un imbécile.”

Mais en même temps, « cela ne veut pas dire que son prix ne peut pas être multiplié par 10 au cours des cinq prochaines années », et le PDG milliardaire s’en moque.

Dimon a comparé l’actif crypto aux bébés bonnets, aux bulbes de tulipes et aux actions Internet, en disant :

« La spéculation se produit sur tous les marchés du monde… Donc, je ne sais pas pourquoi il y a une surprise avec beaucoup de spéculation, en particulier lorsqu’il y a autant de liquidités dans le système. »

Bien que Dimon n’ait personnellement pas manifesté d’intérêt pour la crypto-monnaie publiquement, la banque a commencé à allouer au marché et a permis à ses clients fortunés d’investir dans la classe d’actifs.

Au cours de son entretien, le PDG a également évoqué la peur de l’inflation qui, selon lui, est une « préoccupation légitime » car « le monde s’est lancé dans des mesures massives d’assouplissement quantitatif et de relance budgétaire. Ce sont des médicaments puissants dans le système.

Mais la croissance étant l’antidote à tout et l’impression monétaire étant le moteur de la croissance, il considère l’inflation comme transitoire.

« Le marché boursier anticipe une croissance et des bénéfices sains. Le marché obligataire peut ne pas anticiper cela, et c’est peut-être parce que les flux d’argent et de liquidités sont si élevés – c’est comme un tsunami qui les submerge.

Il a en outre commenté le secteur bancaire, dont il dit que les gouvernements “ne font pas bien”. Quant à la privatisation des banques, il a déclaré qu’il s’agissait de « la transparence, l’état de droit, la capacité de gérer la gouvernance, la comptabilité, toutes ces choses diverses », qui, si elles sont bien faites, pourraient fournir des « banques très dynamiques ».

