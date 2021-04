Gouvernement américain. Repousse le mensonge contre la Russie ⋆ .

par Eric Zuesse, The Duran:

Le 15 avril, l’administration Biden, qui a déclaré que la Russie avait probablement placé une «prime» sur les cadavres de soldats américains en Afghanistan, a déclaré qu’en fait, «les services de renseignement américains n’avaient qu’une confiance« faible à modérée »dans l’histoire», mais “Cette information impose au gouvernement russe d’expliquer ses actions et de prendre des mesures pour remédier à ce schéma de comportement inquiétant.” Pour faire bonne mesure, le gouvernement américain a maintenant ajouté encore plus de sanctions contre la Russie.

Adam Rawnsley et Spencer Ackerman de The Daily Beast ont titré le 15, «Intel Walks Back Claim que les Russes mettent des primes sur les troupes américaines», et ont rapporté que «Traduit du jargon de spyworld, que [statement from the Biden Administration] signifie que les agences de renseignement ont découvert que l’histoire était, au mieux, non prouvée – et peut-être fausse. “

Ce mensonge avait été diffusé pour la première fois en première page du New York Times le 26 juin 2020, sous le titre «La Russie a secrètement offert des primes aux militants afghans pour tuer les troupes américaines, selon les renseignements», et ils ont rapporté que:

Des responsables du renseignement américain ont conclu qu’une unité de renseignement militaire russe offrait secrètement des primes aux militants liés aux talibans pour avoir tué les forces de la coalition en Afghanistan – y compris pour cibler les troupes américaines – au milieu des pourparlers de paix visant à mettre fin à la guerre de longue date dans ce pays, selon des responsables informés sur le matière. Les États-Unis ont conclu il y a des mois que l’unité russe, qui a été liée à des tentatives d’assassinat et à d’autres opérations secrètes en Europe visant à déstabiliser l’Occident ou à se venger des revêtements, avait secrètement offert des récompenses pour des attaques réussies l’année dernière.

Le jour suivant, le Washington Post a lancé une bannière «L’opération russe visait les troupes de la coalition en Afghanistan, d’après les renseignements», et a rapporté que:

Une unité d’espionnage militaire russe a offert des primes aux militants liés aux talibans pour attaquer les forces de la coalition en Afghanistan, y compris les troupes américaines et britanniques, dans une escalade frappante de l’hostilité du Kremlin envers les États-Unis, selon les renseignements américains. L’opération russe, rapportée pour la première fois par le New York Times, a suscité un débat intense au sein de l’administration Trump sur la meilleure façon de répondre à une nouvelle tactique troublante d’une nation que la plupart des responsables américains considèrent comme un ennemi potentiel mais que le président Trump a fréquemment adopté. en tant qu’ami, ont déclaré les responsables, qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour discuter d’une question sensible du renseignement.

Répétant leurs performances concernant de nombreux autres mensonges de ce type – y compris contre les «armes de destruction massive» de Saddam Hussein et la menace d’un «champignon nuage qui aurait été à seulement 6 mois d’ici le 7 septembre 2002 – les trashpapers américains de référence (les deux« meilleurs »du pays) news’-papers) ont fait le travail de yeoman pour Lockheed Martin et d’autres entreprises de l’industrie de la “ défense ”, en trompant le public américain pour qu’il soutienne un gouvernement militaro-industriel de guerre perpétuelle et de faux dangers, alors que les vrais dangers contre le peuple américain continuent de croître au niveau national et pourrir l’économie américaine.

Les bénéficiaires de cette escroquerie sont appelés «l’État profond» américain, et ils règnent ici, qu’ils soient au service des milliardaires du Parti républicain ou des milliardaires du Parti démocrate.

Cette arnaque au nom des milliardaires américains s’appelle «néoconservatisme», mais ce n’est en réalité que l’impérialisme américain, et elle a déjà détruit le Vietnam, l’Iran, le Chili, l’Argentine, la Bolivie, le Guatemala, le Salvador, le Yémen, la Syrie, l’Afghanistan, le Venezuela, l’Ukraine. , et de nombreux autres pays. Plus progressivement, cependant, il a détruit l’Amérique elle-même.

