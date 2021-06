Gouvernement de Delhi, Centre spar sur la livraison de rations, carte One Nation-One Ration

Manish Sisodia a demandé si les pizzas peuvent être livrées à domicile, pourquoi le gouvernement de Delhi peut-il livrer des rations aux portes des gens.

Après les vaccins Covid et l’oxygène médical, le gouvernement et le Centre de Delhi sont maintenant empilés les uns contre les autres sur la livraison de rations à domicile et le système de carte One Nation One Ration. Alors que le vice-ministre en chef de Delhi, Manish Sisodia, a déclaré aujourd’hui que le BJP signifie « Bharatiya Jhagada Party », le Centre a allégué que le gouvernement de Delhi est sous le contrôle de la mafia des rations, une allégation qui a été renvoyée au BJP par l’AAP.

« BJP signifie – Bhartiya Jhagda Party. Les habitants du pays en ont marre d’un tel gouvernement central qui abuse des gouvernements des États. Fournir des rations aux foyers des pauvres est un acte de vertu, mais le ministre de l’Union nous maltraite », a déclaré Sisodia.

Il a dit que le Centre n’agit pas jusqu’à ce que la Cour suprême lui demande de travailler. « Le gouvernement Modi n’a pas fonctionné sans les réprimandes de SC ! L’approvisionnement en oxygène s’est amélioré après la réprimande de SC, les examens du conseil d’administration n’ont été annulés qu’après que l’affaire a été portée devant le tribunal, a accepté de donner des vaccins après la réprimande de SC. Au lieu de travailler, les ministres de l’Union abusent du Kejriwal ji et des gouvernements des États », a déclaré Sisodia.

BJP मतलब है-Bhartiya Jhagda Party के लोग ऐसी केंद्र सरकार से तंग आ चुके है जो राज्य सरकारों को गाली देती है। के घर राशन पहुँचाना पुण्य का काम लेकिन केंद्रीय मंत्री गाली देते है। BJP नाम ‘Bhartiya Jhagda Party’ होना चाहिए- Dy CM @msisodia pic.twitter.com/1C79wM7ZpK – AAP (@AamAadmiParty) 11 juin 2021

Il a demandé que si les pizzas peuvent être livrées à domicile, pourquoi le gouvernement de Delhi peut-il livrer des rations aux portes des gens.

Le ministre de l’Union et chef du BJP, Ravi Shankar Prasad, a déclaré qu’Arvind Kejriwal parlait de la livraison à domicile de rations à un moment où il ne parvenait pas à fournir de l’oxygène aux habitants de Delhi. « Le gouvernement de Delhi est sous le contrôle de la mafia du rationnement », a-t-il déclaré.

Répondant à sa remarque, le ministre en chef Arvind Kejriwal a déclaré que les gens veulent voir un gouvernement de l’Union qui entraîne les États et non un gouvernement qui continue d’abuser des États. «Aujourd’hui, les gens veulent voir un tel leadership au centre qui, au lieu d’abuser et de se battre avec les gouvernements des États toute la journée, emmène tout le monde. Le pays progressera lorsque 130 crores de personnes, tous les gouvernements des États et le Centre travailleront ensemble en tant que Team India. Tant d’abus ne sont pas bons », a déclaré Kejriwal.

Les relations entre le Centre et le gouvernement de Delhi sont devenues amères récemment après l’attaque persistante de CM Kejriwal et Dy CM Sisodia contre le Centre en raison du manque d’oxygène et de vaccins dans la capitale nationale.

Le ministre de l’Union Petroleum, Dharmendra Pradhan, a également critiqué le gouvernement de Delhi pour ne pas avoir mis en œuvre le programme de carte One Nation-One Ration. « Si Delhi CM est préoccupé par le bien-être des pauvres et ne veut aucun crédit, se souciera-t-il d’expliquer pourquoi il refuse de mettre en œuvre la One Nation One Ration Card à Delhi ? Quel intérêt national cherche-t-il à servir en retardant l’aide et le secours aux pauvres ? » dit Pradhan.

Pradhan a allégué que Delhi CM craignait et évitait la transparence, car la «carte de rationnement One Nation-One» est une technologie transparente basée sur les données pour assurer la sécurité alimentaire à l’échelle nationale.

One Nation One Ration Card est un système transparent basé sur la technologie et les données pour assurer la sécurité alimentaire à l’échelle nationale. Pourquoi Delhi CM @ArvindKejriwal craint et évite la transparence ? – Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) 11 juin 2021

«La pandémie a maintes fois exposé l’optique savamment conçue autour du modèle de gouvernance hype de @ArvindKejriwal. La livraison à domicile de la ration n’est rien d’autre qu’un butin en col blanc et une imposture lancée par le CM pour faire une autre excuse pour fuir la responsabilité », a-t-il déclaré.

Le gouvernement de Delhi a été constamment attaqué par le BJP car la ration de PDS destinée à la distribution gratuite a été trouvée en train de pourrir dans de nombreuses écoles publiques où les céréales étaient stockées.

