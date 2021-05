Légal & Réglementation

Gouvernement indien. Backpedddling Bitcoin Ban? Nouveau panel prévu pour étudier la réglementation cryptographique

Le gouvernement indien pourrait former un nouveau groupe d’experts pour étudier la réglementation relative aux crypto-monnaies dans le pays, a rapporté la publication locale citant des sources au courant des discussions.

Un comité dirigé par l’ancien secrétaire aux finances, Subhash Garg en 2019, avait recommandé une interdiction générale des crypto-actifs qui sont maintenant considérés comme obsolètes. Un fonctionnaire au courant de l’affaire a dit:

«Il y a un point de vue au sein du gouvernement selon lequel les recommandations du Subhash Garg sont dépassées, et un regard neuf est nécessaire sur l’utilisation des cryptos plutôt que sur une interdiction totale.»

Le nouveau comité pourrait explorer l’utilisation de la blockchain pour l’avancement technologique et suggérer des moyens de réglementer les cryptos avec la roupie numérique. Les discussions en sont actuellement à un stade précoce et aucune résolution officielle n’a encore été adoptée.

Selon certaines informations, le ministère des Finances surveillait le volume croissant de formation à la cryptographie dans le pays. Le ministre d’État aux Finances et aux Affaires corporatives Anurag Thakur, un promoteur de la cryptographie et qui pourrait faire partie du comité, avait précédemment rencontré des membres des forums de l’industrie de la cryptographie et de la banque concernant les risques potentiels de surveillance.

Alors que la nouvelle de l’Inde interdisant la crypto continue de sortir et de secouer le marché, la ministre des Finances Nirmala Sitharaman a exprimé son soutien à l’industrie, affirmant récemment que le gouvernement adopterait une approche «calibrée» pour réglementer la crypto-monnaie au lieu d’imposer une interdiction pure et simple. .

Le projet de loi sur la crypto-monnaie et la réglementation de la monnaie numérique officielle, 2021, qui proposait de criminaliser le commerce et la détention d’actifs cryptographiques, devait être déposé lors de la session budgétaire du Parlement en mars, mais a été reporté pour des raisons inconnues.

Cependant, il est maintenant largement attendu que le projet de loi basé sur les recommandations du comité Garg soit déposé lors de la prochaine session de mousson.

Cette nouvelle positive est survenue au milieu de la volatilité du marché alors que la même vieille Chine interdisant le Bitcoin faisait son apparition pour la énième fois.

Comme nous l’avons signalé, ce n’était rien de nouveau, et les organismes d’autorégulation ont réitéré leur position de 2017. La déclaration compilée par les associations de l’industrie et non par les représentants du gouvernement n’a pas de nouvelles mesures réglementaires.

«Ils veulent juste être prudents», a déclaré Bobby Lee, fondateur et PDG du fournisseur de stockage cryptographique Ballet. «Ils ont le sentiment que le marché est surexcité, il y a du trading spéculatif, ils veillent aux meilleurs intérêts des gens.»

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.