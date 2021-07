Gouvernement : les CPSE ne sont pas en mesure de se procurer les 3 % obligatoires auprès des femmes MPE en raison de l’inadéquation de la demande, des biens disponibles

Le gouvernement peut également revoir la liste des 358 articles réservés exclusivement aux achats auprès des MPE. (Image pour représentation)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : L’inadéquation des exigences des entreprises du secteur public central (CPSE) et des biens produits par les micro et petites entreprises (MPE) appartenant à des femmes, ainsi que les problèmes de qualité des produits et leur gamme limitée sont les raisons pour lesquelles les entités gouvernementales n’ont pas été en mesure de respecter les exigences annuelles obligatoires. a déclaré à Financial Express Online l’objectif d’approvisionnement des femmes MPE, Ishita Ganguly Tripathy, commissaire au développement supplémentaire, Bureau de DC-MPME, ministère des MPME. La part des femmes MPE dans l’ensemble des achats annuels ciblés de 25 pour cent auprès des MPE par les ministères centraux, les départements et les PSU est restée bien inférieure à l’objectif de 3 pour cent.

« Dans nos discussions avec les CPSE sur cette question, ils ont identifié trois raisons : premièrement, l’inadéquation entre leurs exigences et les biens produits par les femmes MPE. Deuxièmement, il y a des problèmes de qualité avec les biens produits par les femmes MPE et troisièmement, la gamme de produits est également limitée pour répondre aux besoins des CPSE », a déclaré Tripathy.

Même si les achats auprès des femmes MPE sont passés de Rs 232,56 crore à travers 1 410 entreprises au cours de l’exercice 19 et Rs 393,56 crore de 3 667 entreprises au cours de l’exercice 20 à Rs 725,54 crore de 4 935 entreprises au cours de l’exercice 21, la part est passée de 0,15 % à seulement 0,50 %. au cours de l’exercice 21, les données de la MPME Sambandh ont montré. Jusqu’à présent, au cours de l’exercice 22, les achats des femmes MPE s’élevaient à 139,48 crores de roupies auprès de 612 entreprises avec une part de 0,69%.

Pour améliorer la part des femmes dans les MPE, Tripathy a déclaré que les CPSE ont accepté de se procurer également des services auprès de ces unités, en plus des biens. Par ailleurs, le gouvernement peut également revoir la liste des 358 articles réservés exclusivement aux achats auprès des MPE.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

«Nous avons dit aux CPSE que pendant qu’ils achètent des biens, ils peuvent également examiner la partie services. Si les biens et services sont liés, nous pourrions profiter des deux. C’est donc quelque chose qu’ils ont pris positivement qu’ils peuvent le faire… Une autre chose que nous explorons est que 358 éléments peuvent être examinés pour aider à résoudre certains de ces problèmes. Ensuite, il existe également des programmes de développement de fournisseurs. Nous les rencontrons et leur disons fréquemment que l’approvisionnement doit être amélioré. Espérons que cela ira de l’avant », a ajouté Tripathy.

Parmi les principaux CPSE, qui ont acheté des biens auprès de femmes MPE au cours de l’exercice 21, figuraient Bharat Electronics qui a acheté des biens de Rs 86 crore à 576 unités de femmes, Hindustan Petroleum – Rs 95 crore de 476 unités, GAIL (Inde) – Rs 48 crore de 32 unités Bharat Petroleum Corporation – Rs 23 crore de 203 unités, Indian Oil Corporation – Rs 35 crore de 139 unités, Hindustan Aeronautics – Rs 31 crore de 133 unités, Power Grid Corporation – Rs 26 crore de 69 unités, etc., les données ont montré.

La part des MPE dans l’ensemble des marchés publics annuels est passée de 26,32 pour cent au cours de l’exercice 19 à 30,18 pour cent au cours de l’exercice 20 avant de retomber à 28,04 pour cent au cours de l’exercice 21. La part des MSE SC/ST est restée constante autour de 53 à 54 % depuis l’exercice 19, même si la valeur des achats est passée de 824 crore de Rs en 19 à 692 crore de Rs en 20 et 753 crore de Rs en 20.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.