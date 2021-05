Gouvernement: ne pas cacher les décès de Covid

Agarwal a déclaré que ces chiffres n’étaient pas étayés par des preuves ou étayés par la base sur laquelle ces calculs ont été effectués. Il y avait un système solide d’enregistrement des décès et des directives détaillées ont été publiées par le MoHFW pour reconnaître les décès de Covid et les signaler.

Le gouvernement a nié jeudi que le pays sous-déclarait les décès liés au Covid-19 et a rejeté les taux de mortalité estimés pour le pays.

Lav Agarwal, secrétaire adjoint du ministère de la Santé et du Bien-être de la famille (MoHFW), a déclaré lors d’un point de presse jeudi qu’il n’était pas question de dissimuler les décès de Covid et que de tels rapports étaient sans fondement et faux.

Il répondait aux questions soulevées par le rapport du New York Times (NYT) du 25 mai sur la mortalité par COVID en Inde. Le NYT avait rapporté que le véritable péage Covid de l’Inde pourrait être compris entre 6,00 000 et 16,00 000 par rapport aux décès officiellement signalés de 3 07231. Leur estimation prudente était un taux de mortalité de 0,15% et une estimation de 6,00 000 décès.

Selon eux, un scénario plus probable était un taux de mortalité de 0,30% et une estimation de 16 000 000 décès. Le pire scénario estimé par eux était de 42 décès lakh avec un taux de mortalité de 0,60%. Les estimations totales d’infection Covid allaient de 40,42 crores à 70 crores par rapport aux cas officiellement signalés de 2,69 crores.

Agarwal a déclaré que ces chiffres n’étaient pas étayés par des preuves ou étayés par la base sur laquelle ces calculs ont été effectués. Il y avait un système solide d’enregistrement des décès et des directives détaillées ont été publiées par le MoHFW pour reconnaître les décès de Covid et les signaler.

Le Dr Vinod Paul, membre, Santé, Niti Aayog et président du Groupe national d’experts sur l’administration des vaccins pour Covid-19, a déclaré que les estimations ont été faites de manière ad hoc sans aucune base. Bien que le nombre d’infections actives puisse être plus élevé que les cas signalés et que cela était universellement connu, il n’y a donc pas de problème d’infection possible, a déclaré Paul.

Cependant, il avait un problème avec les taux de mortalité estimés à six à 12 fois les taux de mortalité officiels. Le rapport était erroné et déformait les estimations de mortalité sur la base d’hypothèses sans aucune donnée sur le terrain, a-t-il déclaré.

Paul a reconnu qu’une certaine quantité de rapports tardifs pourrait être là et que ceux-ci seraient ajustés. «Nous avons un solide système de suivi de la mortalité qui a résisté à l’épreuve du temps. Notre système d’enregistrement est respecté dans le monde entier », a-t-il déclaré.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.