Gouverneur contre gouvernement au Kerala : voici ce qui a déclenché une tempête politique dans l’État

Le chef du Congrès et député du Rajya Sabha, KC Venugopal, a écrit aujourd’hui au président Ram Nath Kovind au sujet d’une querelle en cours entre le gouverneur et le gouvernement du Kerala et a accusé le gouverneur Arif Mohammad Khan d’avoir entraîné le bureau du président dans des différends politiques. « Une tentative concertée d’abaisser la dignité constitutionnelle du poste de Rashtrapati ji a été déclenchée par des déclarations injustifiées et des intérêts particuliers de l’honorable gouverneur et du gouvernement du Kerala, entraînant de manière perverse le bureau constitutionnel de votre altesse », a-t-il déclaré.

Venugopal a également accusé le gouverneur du Kerala d’avoir franchi le « Laxman rekha » de retenue et d’avoir utilisé le bureau pour régler des comptes politiques.

De quoi parle la rangée ?

Au cours des deux derniers mois, il y a eu une guerre des mots continue entre le gouverneur de l’État et le gouvernement. Il y a eu trois problèmes qui ont contrarié le gouverneur Arif Mohammed d’exprimer publiquement son mécontentement à l’égard du gouvernement. Le gouverneur avait accusé le gouvernement du Kerala de faire des nominations politiques dans les universités. En novembre, le ministre de l’Enseignement supérieur du Kerala, R Bindu, a demandé au gouverneur de reconduire l’Université de Kannur VC Gopinath Ravindran pour un mandat supplémentaire de quatre ans. Alors que la loi sur l’université de Kannur fixe la limite d’âge de moins de 60 ans pour la nomination du VC, Ravindran a 61 ans. Le gouverneur avait alors demandé des éclaircissements sur la nomination.

Une autre confrontation s’est produite lorsque le gouvernement du Kerala a modifié la loi sur l’université, supprimant ainsi les pouvoirs du chancelier (gouverneur) de nommer le tribunal d’appel de l’université sans consulter la haute cour. Le gouvernement de l’État souhaitait également que le gouverneur nomme son candidat au sein du comité de recherche des vice-chanceliers selon les suggestions du gouvernement, mais Khan n’était pas d’accord.

Un autre problème a été mentionné par Venugopal dans sa lettre. « Il est rapporté que l’honorable gouverneur du Kerala, en sa qualité de chancelier de l’université, avait émis une directive au vice-chancelier de l’université du Kerala pour conférer D.Litt à l’honorable président. Selon les rapports, violant le statut de l’Université, le vice-chancelier au lieu de convoquer une réunion du syndicat pour décider de la question, a informé le gouverneur que le syndicat universitaire avait rejeté la proposition », a détaillé Venugopal dans sa lettre. Le gouverneur avait par la suite convoqué le VC et lui avait demandé de donner des éclaircissements écrits sur la question. La lettre manuscrite a été divulguée en public, prétendument par le bureau du gouverneur. Il est également apparu que le VC n’avait discuté de la question qu’avec certains membres du syndicat et n’avait pas convoqué la réunion, en violation de la règle.

Cependant, Khan avait nié les accusations. Il a qualifié la déclaration d’irresponsable et d’ignorant qu’il a recommandé de conférer le D Litt honoraire de l’Université du Kerala au président Ram Nath Kovind. Le gouverneur Arif Mohammed Khan a déclaré qu’il voyait une tendance inquiétante qui empiète sur les institutions nationales, la dignité et le prestige.

« En tant que chancelier, j’ai demandé à VC de convoquer une réunion du syndicat, mais il n’a pas convoqué la réunion. Il défie le chancelier. Alors j’ai pensé qu’au lieu de la confrontation, j’écrirais au gouvernement pour nommer quelqu’un d’autre comme chancelier… Depuis que j’ai écrit, j’ai reçu trois lettres du ministre en chef, et dans chaque lettre, il disait que le gouvernement n’avait pas l’intention de interférer. Je veux leur laisser le temps de décider s’ils veulent que je continue ou non. Sinon, ils peuvent apporter une ordonnance », a déclaré aujourd’hui le gouverneur du Kerala, Arif Mohammad Khan.

Le gouverneur Khan aurait également reçu des plaintes du comité de campagne de sauvegarde de l’université, qui lui a demandé d’assurer la transparence des nominations dans les universités. La campagne est dirigée par le leader du Socialist Unity Center of India, M. Shajar Khan, et l’ancien membre du syndicat de l’université du Kerala, RS Sasikumar.

Au milieu de tous les cris, le gouverneur Khan maintient qu’il ne veut pas occuper le poste de chancelier si le gouvernement continue à s’ingérer. « Je ne peux pas continuer en tant que chancelier au prix de compromis avec la dignité des institutions nationales. Soit il devrait y avoir une assurance claire de ne pas s’ingérer dans les affaires de l’université, soit ils assument la chancellerie », a déclaré le gouverneur Khan la semaine dernière.

