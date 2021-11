Gouverneur de la Banque du Canada : « Le bitcoin n’est pas une monnaie numérique »

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le gouverneur de la Banque du Canada considère que le Bitcoin n’est pas une monnaie car ce n’est pas un moyen fréquemment utilisé pour acheter des choses.

***

Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, ne considère pas le Bitcoin comme faisant partie de l’avenir de la monnaie numérique.

« Soyez clair, Bitcoin n’est pas une monnaie numérique », a déclaré Macklem. « Les gens n’utilisent pas Bitcoin pour acheter des choses. »

De même, Macklem dit que la crypto-monnaie est un investissement, mais quoi la quantité de choses qui sont achetées et vendues (traitées avec) est encore très faible.

Cependant, avec une économie de plus en plus numérique, la banque centrale du Canada a investi du temps et des recherches sur le développement potentiel de la monnaie numérique d’un pays. Macklem dit que la décision de savoir si le Canada a une monnaie numérique de banque centrale appartient au ministre des Finances.

« Nous avons des billets et nous allons avoir des billets, au moins tant que je serai gouverneur, ils ne partiront pas », a-t-il déclaré. « En même temps, nous savons que notre économie devient de plus en plus numérique et la pandémie l’a accélérée. »

Cependant, il convient de noter que s’il a reconnu la croissance du marché des crypto-monnaies, il lui a attribué un facteur déclenchant : l’économie est devenue plus numérique grâce à la pandémie de coronavirus.

Et pourtant le gouverneur ne cède pas un pas dans sa position anti-BTC. En fait, le mois dernier, le réalisateur a estimé que malgré l’existence de nombreuses crypto-monnaies, aucune ne peut être considérée comme une monnaie. En fait, il a également laissé entendre que Bitcoin était synonyme de jeu.

Certains pourraient penser qu’une telle critique de Bitcoin est due au lancement de sa propre monnaie numérique de banque centrale, CBDC. Enfin ni l’un ni l’autre, ou du moins pas pour l’instant. Il y a eu des enquêtes à ce sujet, en fait, ils veulent que ce soit plus écologique, mais la banque a clairement fait savoir qu’elle ne sera pas lancée pour le moment.

Pendant ce temps, Bitcoin se lève avec des prix supérieurs à 66 000 USD, proche de son prix maximum atteint, selon les données de CriptoMercados.

L’inflation va durer

En plus de parler de Bitcoin, le gouverneur a évoqué l’inflation et a déclaré que cela durerait plus longtemps que prévu. « Je pense que transitoire pour les économistes, cela signifie quelque chose de non permanent », a déclaré Macklem dans une interview à CTV News. « Je pense que pour beaucoup de gens, transitoire signifie que cela se terminera rapidement et ce n’est peut-être pas exactement le bon mot, mais c’est probablement quelque chose, comme vous le savez, de transitoire mais pas de courte durée. »

Le taux d’inflation au Canada est actuellement de 4,4 %, contre 4,1 % en août, selon les dernières données de Statistique Canada. La banque centrale s’attend à ce que le taux d’inflation approche les 5% d’ici la fin de cette année, ce qui reste au-dessus de son objectif de mandat de 2%.

Sources : CTV News et Ambcrypto

Version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash