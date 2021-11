gouverneur de la BoE s’inquiète de l’adoption du BTC | Invezz

Andrew Bailey, gouverneur de la Banque d’Angleterre (BoE), a critiqué la décision du Salvador d’adopter le Bitcoin (BTC/USD) comme monnaie légale. Un rapport a annoncé cette nouvelle le 25 novembre, citant le gouverneur de la BoE qui a pris la parole après avoir fait une apparition hier au syndicat des étudiants de l’Université de Cambridge. Dans son discours, Bailey a souligné que la décision du pays expose les citoyens à la volatilité du BTC.

Le banquier central de 62 ans a déclaré :

Je crains qu'un pays ne la choisisse comme monnaie nationale. Ce qui m'inquiéterait le plus, c'est si les citoyens d'El Salvador comprennent la nature et la volatilité de la monnaie dont ils disposent.

Bailey a ajouté que le Fonds monétaire international (FMI) n’était pas non plus satisfait de la décision d’El Salvador. Il a évoqué le refus de l’institution financière internationale de soutenir le mouvement BTC d’Amérique centrale.

À l’époque, le FMI évoquait des problèmes macroéconomiques, financiers et juridiques. Le FMI a réitéré sa position deux mois plus tard, affirmant que la décision d’El Salvador d’adopter la BTC est un raccourci déconseillé.

Alors que Bailey a admis qu’il existe un cas d’utilisation important pour les monnaies numériques, il a déclaré que la Banque d’Angleterre considère la stabilité comme un facteur clé, en particulier si la monnaie numérique doit être utilisée pour les paiements. Selon lui, les crypto-monnaies ne sont pas stables.

La direction de Bukele poursuit son rêve controversé de BTC

Le Salvador a adopté le BTC comme monnaie légale aux côtés du dollar américain le 7 septembre malgré les citoyens du pays qui sont descendus dans la rue pour protester contre cette mesure. Depuis lors, le gouvernement salvadorien a déployé beaucoup d’efforts pour acheter plus de BTC. À l’heure actuelle, le pays compte 1 120 BTC et le dernier achat a été effectué en octobre.

Le gouvernement a également introduit des subventions au carburant pour les Salvadoriens qui paient via le portefeuille Chivo soutenu par le gouvernement, contournant les utilisateurs qui ne voulaient pas payer en BTC. Les citoyens ont beaucoup pleuré, affirmant que le gouvernement essayait de leur faire avaler BTC. En dehors de cela, El Salvador a annoncé son intention de construire une ville Bitcoin à la base du stratovolcan Conchagua.

Le sentiment anti-BTC au Salvador découlerait de problèmes de transparence. Par exemple, il n’est pas clair à qui appartiennent les clés privées du portefeuille BTC du pays. Le gouvernement n’a pas non plus publié de politique claire réglementant quand vous achetez du BTC et combien vous achetez.

Alors que les passionnés de cryptographie considèrent l’adoption du BTC par le pays comme un développement haussier, les critiques affirment que le bilan autoritaire du président Bukele va à l’encontre des principes du BTC. L’arrestation illégale du critique de Bitcoin Mario Gomez en est un exemple.

