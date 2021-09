Gouverneur de la RBI Shaktikanta Das: Besoin de réponses plus crédibles sur la contribution des cryptos à l’économie indienne

Le gouverneur abordait la question de la position de l’Inde sur les crypto-monnaies lors d’une session en ligne organisée par The Indian Express et le Financial Times.

Des réponses plus crédibles sont nécessaires sur la contribution que les crypto-monnaies privées apporteront à l’économie indienne avec des explications plus crédibles, a déclaré jeudi le gouverneur de la RBI ShaktiKanta Das. Le gouverneur abordait la question de la position de l’Inde sur les crypto-monnaies lors d’une session en ligne organisée par The Indian Express et le Financial Times. Shaktikanta Das a déclaré : « Nous avons fait part de nos préoccupations sérieuses et majeures au gouvernement concernant les crypto-monnaies du point de vue de la stabilité financière. C’est maintenant au gouvernement de prendre une décision.

«Je pense que nous avons besoin de réponses plus crédibles quant à savoir si à l’avenir, quelle contribution les crypto-monnaies privées apporteront à l’économie indienne à l’avenir. Nous devons être convaincus par des explications et des réponses plus crédibles », a déclaré Shaktikanta Das.

