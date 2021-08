Gouverneur de la Réserve fédérale ⋆ Crypto nouveaux médias

Un membre du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine partage ses réflexions sur les avantages de l’utilisation de pièces stables privées par rapport aux monnaies numériques de la banque centrale (CBDC).

Dans un discours prononcé à l’American Enterprise Institute à Washington, DC, le gouverneur Christopher J. Waller évalue les avantages de l’utilisation d’une monnaie numérique privatisée à la place d’une CBDC.

Waller dit que le concept d’une CBDC est « une solution à la recherche d’un problème ». Il soutient qu’un dollar numérique privatisé pourrait être plus efficace qu’une CBDC à plusieurs égards.

« Il me semble cependant que les innovations du secteur privé pourraient réduire la marge facturée par les banques plus efficacement qu’une CBDC ne le ferait. Si les banques commerciales tirent des rentes de leur pouvoir de marché, il existe alors une opportunité de profit pour les non-banques d’entrer dans le secteur des paiements et de fournir au grand public des services de paiement moins chers.

Et, en effet, nous assistons actuellement à une vague de paiements non bancaires. »

Waller discute spécifiquement des avantages des pièces stables et de la manière dont ils pourraient potentiellement minimiser les prix de majoration des services de paiement.

«Par exemple, ces dernières années, les accords de« stablecoin » sont devenus un type particulièrement important d’entrants non bancaires dans le paysage des paiements. Les Stablecoins sont des actifs numériques dont la valeur est liée à un ou plusieurs autres actifs, comme une devise souveraine. Un stablecoin pourrait servir d’instrument de paiement attrayant s’il est indexé sur un dollar et s’il est adossé à un pool d’actifs sûr et liquide.

Si un ou plusieurs accords de stablecoin peuvent développer une base d’utilisateurs importante, ils pourraient devenir un défi majeur pour les banques pour le traitement des paiements. Il est important de noter que les paiements utilisant de telles pièces stables pourraient être «gratuits» dans le sens où aucun frais ne serait requis pour initier ou recevoir un paiement. En conséquence, on peut facilement imaginer que la concurrence des pièces stables pourrait faire pression sur les banques pour qu’elles réduisent leur marge bénéficiaire pour les services de paiement. »

Waller répond également aux préoccupations concernant le potentiel des pièces stables à minimiser la primauté de la devise américaine. Le gouverneur a déclaré que les pièces stables pourraient en fait aider la politique monétaire américaine tant qu’elles sont indexées sur le dollar.

«Les banques commerciales et les pièces stables indexées sur le dollar américain agissent comme des conduits pour la politique monétaire américaine et amplifient les actions politiques. Donc, si quoi que ce soit, les pièces stables privées indexées sur le dollar élargissent la portée de la politique monétaire américaine plutôt que de la diminuer. »

