Gouverneur DeSantis : « La grande technologie est devenue le bras de censure du parti démocrate »

« Les grandes technologies sont devenues le bras de censure du Parti démocrate », a déclaré jeudi le gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis, citant des témoignages du Congrès citant des études du Media Research Center (MRC) prouvant son point de vue.

Les plateformes géantes de médias sociaux empêchent les voix conservatrices de se faire entendre et il est temps pour les Américains de « riposter ! », a tweeté le gouverneur DeSantis :

Big Tech est devenu le bras de censure du Parti démocrate et de la gauche politique, réduisant au silence et déformant tous ceux qui rejettent le récit de gauche choisi.

Dans son article, DeSantis a intégré une vidéo du témoignage de mercredi à la Maison de Kara Frederick, une ancienne employée de Facebook et actuellement chargée de recherche à la Heritage Foundation.

Dans la vidéo, Frederick cite des statistiques provenant de plusieurs études de recherche du MRC documentant les préjugés des médias sociaux et leurs effets sur l’élection présidentielle de l’année dernière, rapporte la division NewsBusters du MRC :

« La confluence des preuves est irréfutable. Twitter et Facebook censurer Les membres républicains du Congrès à un taux de cinquante-trois à un, par rapport aux démocrates. Twitter suspend les conservateurs vingt et une fois plus souvent que les libéraux », a déclaré Frederick. « Ces pratiques ont des effets politiques distincts.

« Frederick a ensuite cité les sondages explosifs du MRC sur les élections de 2020. ‘Le Media Research Center a découvert en 2020 qu’un électeur Biden sur six revendiqué elles ou ils aurait ont modifié leur vote s’ils avaient eu connaissance d’informations activement supprimées par les entreprises technologiques. Cinquante-deux pour cent des Américains croire la suppression des médias sociaux de l’histoire de l’ordinateur portable Hunter Biden constituait une ingérence électorale.’ »