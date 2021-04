Gov.Cuomo’s Aides Orchestrated Nursing Home Scandal Coverup ⋆ .

Les principaux collaborateurs du gouverneur de New York, Andrew Cuomo, ont utilisé leur pouvoir et leur influence pour dissimuler à plusieurs reprises le nombre de patients des maisons de soins infirmiers de l’État décédés du COVID-19 ainsi que le rôle de l’administration démocrate dans la création du scandale meurtrier, rapporte le New York Times.

Lorsque les responsables de la santé, sous l’œil vigilant de l’administration de l’État, ont commencé à évaluer le nombre de patients des maisons de soins infirmiers qui ont succombé au COVID-19 après que Cuomo a ordonné aux établissements de soins de longue durée d’accepter des patients positifs en mars 2020, les assistants du gouverneur ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que le rapport était trop critique du leader démocrate et de sa politique.

«Nous sommes inquiets ici à propos de ce rapport», aurait écrit Melissa DeRosa dans un e-mail de juin adressé aux responsables de la santé et de Cuomo, soulignant que le rapport semblait trop sévère sur la politique meurtrière du gouverneur «de mon point de vue». «Il faut être capable de résister à un examen minutieux et de raconter définitivement l’histoire.»

Alors que les aides de Cuomo ont modifié la dernière version du rapport pour omettre le décès d’environ 9000 résidents de maisons de retraite qui ont contracté le COVID-19, le département de la santé a fait une autre version de l’étude «destinée à la presse scientifique et rédigée en même temps par près d’un douzaines de responsables de la santé »qui ont estimé un nombre de décès beaucoup plus élevé que celui inclus dans le rapport initial. La version qui estimait «environ 35 pour cent» de tous les décès par COVID dans l’État alors «étaient des résidents de maisons de retraite» n’a cependant pas été publiée.

DeRosa était toujours mécontente des chiffres publiés, qui montraient que 21% de tous les décès dans l’État provenaient de maisons de retraite, alors elle a orchestré un audit et une réunion entre Gareth Rhodes, l’un des principaux conseillers COVID du gouverneur, et le département de la santé en Août pour «revoir les chiffres». Rhodes aurait trouvé au moins 600 décès qui nécessitaient une enquête plus approfondie, mais à ce moment-là, l’administration de Cuomo et DeRosa se sont resserrés alors que l’attention nationale et la menace d’une enquête fédérale se profilaient.

DeRosa et d’autres collaborateurs ont déclaré publiquement qu’ils ne remettraient pas les données à l’administration Trump parce qu’ils pensaient qu’il s’agissait d’un stratagème politique, mais le Times rapporte que le bureau de Cuomo a déclaré aux législateurs des États qu’ils avaient retardé la divulgation des données à des fins de «précision». Lorsque le ministère de la Santé a demandé l’approbation de l’administration de Cuomo pour son projet de lettre en septembre, le bureau du démocrate n’a pas répondu au ministère ou aux législateurs de l’État. Au lieu de cela, les données prétendument «totalement exactes» ont été communiquées à l’administration Trump sans «débat public sur d’autres chiffres en même temps».

L’administration a continué à être en proie à des demandes de renseignements de la part des législateurs et des journalistes de l’État, mais a bloqué la publication de vrais chiffres jusqu’à ce qu’il puisse y avoir une «analyse plus approfondie des données», comme l’avait demandé Cuomo lui-même. Même après une analyse plus approfondie, cependant, la lettre détaillant les décès dans les maisons de soins infirmiers n’a jamais été envoyée à l’Assemblée de l’État.

À présent, Cuomo fait face à de multiples enquêtes sur son rôle dans le scandale mortel des maisons de retraite, l’inconduite sexuelle et l’utilisation des ressources gouvernementales pour publier son livre sur le leadership pendant une pandémie.

Jordan Davidson est rédacteur au Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.