Gove a trop de pouvoir ! Fureur à la poussée sans fin pour les passeports vaccinaux | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Les commentaires ont été faits alors que les experts s’inquiètent de la pression exercée pour forcer les personnes à la fin de l’adolescence et dans la vingtaine à prendre le vaccin Covid même si statistiquement la maladie ne constitue pas une menace sérieuse pour eux.

Une source ministérielle a souligné la récente réunion du comité du cabinet présidée par M. Gove, où il a été décidé de poursuivre les passeports vaccinaux pour les boîtes de nuit contre l’opinion majoritaire des ministres présents.

Selon la source, le ministre des Affaires Paul Scully, dont le dossier inclut les boîtes de nuit, a d’abord été interrogé sur son point de vue et il a qualifié la proposition d’« irréalisable ».

Cela a été soutenu par le secrétaire à la Santé Sajid Javid et la secrétaire au Travail et aux retraites Therese Coffey.

Le secrétaire aux affaires, Kwasi Kwarteng, était également présent à la réunion mais serait parti plus tôt.

Cependant, le secrétaire aux Transports Grant Shapps aurait suggéré que les passeports pousseraient les jeunes à avoir le jab et, selon la source, M. Gove a conclu: “Je vais suivre le point de vue minoritaire.”

Un ministre de haut rang a déclaré : « C’était presque comme si ce que nous disions tous n’avait pas d’importance et Gove avait déjà pris sa décision. Il a beaucoup trop de pouvoir.

Une source proche de M. Gove a insisté sur le fait qu’il agissait au nom du Premier ministre et que d’autres ministres soutenaient son point de vue sur la poursuite des passeports vaccinaux.

La source a déclaré: “D’autres étaient en faveur, et MG agissait sur une direction directe n ° 10. La politique a également été annoncée par le Premier ministre lors d’une conférence de presse.

La dispute est réapparue alors que l’on continue de craindre que les jeunes soient obligés de supporter le poids des mesures pour lutter contre une maladie qui ne sera probablement pas un problème à long terme pour eux.

Le Sunday Express a lancé la croisade Generation Lockdown pour exiger plus de soutien aux jeunes sortant de la pandémie.

S’adressant au Sunday Express, India Johnson, 16 ans, a attaqué la façon dont la politique du gouvernement a discriminé sa génération.

Elle a déclaré: «Le verrouillage a aggravé les choses.

« Pourquoi est-ce que les dernières choses à ouvrir sont des choses qui sont pour notre génération ? Pourquoi est-ce que les théâtres et les restaurants sont ouverts et pourtant on nous dit que nous ne pourrons peut-être pas aller dans un amphithéâtre ou une boîte de nuit sans passeport vaccinal. »

Elle a poursuivi : « La politique a toujours été injuste envers les enfants. Nous n’avons jamais été une priorité. Je ne m’attends pas à être une priorité, mais cela montre simplement où sont les priorités du gouvernement.

« Il réside dans les gens riches et eux-mêmes.

« Nous ont-ils déjà fait passer en premier ? Évidemment, la menace de ne pas pouvoir aller dans une boîte de nuit ou un amphithéâtre sans passeport vaccinal est de contraindre ou de faire chanter autant de personnes que possible pour se faire vacciner. »

Elle a ajouté : « Les politiques ne devraient pas être fondées sur la coercition.

« Ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour nous forcer à nous faire vacciner par tous les moyens. Mais c’est comme du chantage et cela terrifie les gens à faire quelque chose avec quoi ils ne seraient peut-être pas d’accord autrement. »

Écrivant pour le Sunday Express, Jennie Bristow, maître de conférences en sociologie à l’Université Christ Church de Canterbury, a mis en garde contre les dommages à long terme causés par certaines politiques gouvernementales.

Elle a déclaré: «Le bal des finissants, l’examen de conduite, l’expérience de clubbing, les vacances en groupe, la cérémonie de remise des diplômes universitaires.

«Toutes ces choses ont été arrachées sans pitié de leur emprise, présentées comme des luxes dangereux plutôt que comme des moments importants de leur développement.

« Et si des jeunes se sont plaints ou ne se sont pas conformés, nous avons répondu en les effrayant davantage : sur leur propre santé, sur leurs proches, sur les opportunités qui leur seront à jamais refusées s’ils ne font pas ce qu’on leur dit. .

“Pour ajouter l’insulte à la blessure, nous avons ignoré le rôle qu’ils ont joué pour nous aider à traverser la pandémie.”