Govee vs Sengled : Quelle marque d’éclairage intelligent convient à votre maison ?

Govee peut vous aider à éclairer votre maison avec toutes sortes d’éclairage, allant des ampoules intelligentes aux bandes lumineuses en passant par le rétroéclairage de la télévision. Offrant 16 millions de couleurs différentes, la mission de Govee est d’adapter votre éclairage à votre humeur, et il vous aide à le faire via son application ou sa commande vocale, aucun hub requis. Vous pouvez même synchroniser vos lumières avec votre musique ou pendant que vous jouez.

19 $ sur Amazon (paquet de 2)

Avantages

Abordable Variété d’éclairage non traditionnel Aucun hub requis Compatible avec Google Assistant et Alexa Music synchronisant avec certaines ampoules

Les inconvénients

Sélection limitée d’ampoules standard Moins de partenaires tiers

Si vous envisagez d’introduire un éclairage intelligent dans votre maison, Sengled est une excellente marque avec laquelle construire votre écosystème. Offrant de nombreuses ampoules différentes en blanc doux, blanc accordable et multicolore, les ampoules Sengled peuvent être connectées directement via Wi-Fi ou un hub et fonctionner avec Google Assistant et Alexa ainsi qu’avec d’autres partenaires.

46 $ sur Amazon (Pack de 2 avec Hub)

Avantages

Se connecte au hub ou au Wi-Fi Large gamme d’ampoules abordables Compatible avec Google Assistant et Alexa Réglez les horaires et les minuteries Plusieurs partenaires tiers

Les inconvénients

Pas aussi sophistiqué que Philips Hue Hub requis pour toutes les fonctionnalités

Il existe des centaines d’ampoules intelligentes parmi lesquelles vous pouvez choisir lors de la configuration de votre maison intelligente, ce qui rend difficile le choix des meilleures ampoules intelligentes pour vous. Mais si vous recherchez un éclairage de grande valeur et économe en énergie, vous ne pouvez pas vous tromper avec Govee ou Sengled. Alors que Govee convient mieux à ceux qui recherchent une ou deux ampoules pour pimenter leur salon ou à ceux qui souhaitent installer un éclairage unique et coloré pour accompagner leur divertissement à domicile, Sengled offre plus de choix en ce qui concerne les ampoules traditionnelles et leur intégration dans un écosystème de maison intelligente.

Govee vs Sengled : Comment ces marques se comparent-elles ?

Source : Govee

Govee et Sengled ne sont peut-être pas les deux premiers noms qui vous viennent à l’esprit lorsque vous pensez à l’éclairage intelligent, mais ce sont des options excellentes et raisonnablement abordables qui valent certainement la peine d’être envisagées. Govee n’est pas l’option la plus traditionnelle dans cet espace, car il vend une variété limitée d’ampoules intelligentes standard qu’il vend. Mais si vous recherchez un éclairage unique et coloré, il offre tout, des guirlandes lumineuses multicolores aux rétroéclairages TV à immersion. Les ampoules Govee se connectent via Bluetooth ou Wi-Fi, donc aucun concentrateur n’est requis.

Sengled, d’autre part, propose une grande variété d’ampoules intelligentes à un prix avantageux. Ses ampoules sont en fait considérées comme l’une des meilleures ampoules LED intelligentes bon marché, et elles sont moins chères mais comparables à ce que vous obtiendriez avec Philips Hue (bien que moins sophistiqué). Par conséquent, ils constituent un meilleur choix pour vous si vous envisagez d’aménager plusieurs pièces de votre maison avec des ampoules intelligentes, auquel cas un concentrateur est nécessaire pour déverrouiller toutes les fonctionnalités de Sengled. Si vous possédez déjà des appareils intelligents, il est également utile de noter que Sengled a quelques partenaires pour la maison intelligente tels que Samsung SmartThings et IFTTT, ce qui facilite l’intégration d’autres appareils. Voici comment ces marques se comparent.

Govee Sengled Connectivité Bluetooth ou Wi-Fi ZigbeeHub ou Wi-Fi Compatibilité vocale Alexa, Google Assistant et Siri Alexa et Google Assistant Ampoules Blanc chaud (2700K)

Couleur (2700K-6500K) Blanc doux (2700K)

Blanc réglable (2700K – 6500K)

Multicolore (2000K – 6500K) Lumens 800 800 Watts 9W 9W Durée de vie 50 000 heures 22 ans Types d’ampoules A19 A19, BR30 et PAR38 Options de couleur 16 millions 16 millions Éclairage extérieur Oui Oui Bandes lumineuses Oui Oui

Govee vs Sengled : explorer l’écosystème de Govee

Source : Nick Sutrich / Android Central

La mission de Govee est de permettre à ses clients d’illuminer leurs espaces et leurs expériences. Elle vend une gamme de produits d’éclairage uniques qui la différencient des autres marques, notamment des lampes, des bandes lumineuses, des rétroéclairages de téléviseurs, des guirlandes lumineuses extérieures, des veilleuses, des lumières de voiture et même des appliques murales comme les appliques murales Govee Glide. Donc, si vous cherchez à illuminer votre installation de divertissement, votre jardin ou tout autre espace de votre maison avec une touche multicolore, Govee est là pour vous.

En ce qui concerne les ampoules intelligentes standard, la collection de Govee est principalement composée d’ampoules classiques de couleur A19 et blanc chaud à intensité variable (2700K). Ces ampoules peuvent se connecter via Bluetooth ou Wi-Fi, et certaines ampoules sont même vendues avec une télécommande si cela vous intéresse. Gardez à l’esprit que si vous souhaitez utiliser la commande vocale Alexa ou Google Assistant, vous aurez besoin pour aller avec les ampoules Wi-Fi. Pour commencer avec deux ampoules de couleur Wi-Fi, vous paierez 19 $ d’Amazon, ce qui est une offre assez décente.

Le point fort de Govee est la couleur, et ses ampoules offrent le choix de plus de 16 millions de couleurs ainsi que huit modes scène prédéfinis. Vous pouvez télécharger une photo préférée dans l’application Govee pour personnaliser votre éclairage afin d’appliquer ces couleurs à vos ampoules Wi-Fi. Vous pouvez également créer des minuteries, des horaires et configurer un mode lever et coucher du soleil dans votre chambre, ainsi que regrouper les lumières afin qu’elles puissent être allumées ou éteintes en même temps. Certaines ampoules Bluetooth vous aident même à démarrer une soirée dansante en synchronisant votre musique avec vos lumières avec le mode musique dynamique.

Là où Govee brille vraiment, c’est lorsqu’il s’agit d’éclairage non traditionnel, comme le lampadaire d’angle Govee Lyra, les guirlandes lumineuses blanches colorées et classiques pour votre terrasse ou un rétroéclairage Govee Immersion TV. Le rétroéclairage du téléviseur prend l’image de votre téléviseur, qu’il s’agisse d’un film ou d’un jeu auquel vous jouez, et modifie les couleurs des LED individuelles pour étendre l’expérience au-delà de votre écran.

Govee vs Sengled : créer une maison intelligente avec Sengled

Source : Sengled

Sengled propose une impressionnante collection d’ampoules intelligentes de différentes formes et tailles. Bien que ses fonctionnalités ne soient pas aussi sophistiquées que les ampoules intelligentes Philips Hue, elles sont plus abordables sans compenser la qualité. Avec les ampoules intelligentes Sengled, vous avez la possibilité de connecter vos ampoules au Wi-Fi ou à un hub qui utilise Zigbee. Les hubs compatibles incluent un hub Sengled ou celui d’un tiers tel que Samsung SmartThings, Wink, Xfinity ou un appareil Echo avec un hub intégré (Echo Plus ou Echo Show (2e génération). la flexibilité de choisir le meilleur itinéraire pour vous.Et si vous possédez déjà un hub et avez des appareils intelligents existants, vous aurez moins de tracas pour tout connecter.

Source : Sengled

Si vous envisagez d’investir dans quelques ampoules, il est préférable d’opter pour la route du hub, pour ne pas surcharger votre Wi-Fi mais aussi pour pouvoir connecter jusqu’à 64 ampoules par hub au lieu de 10 par hub. routeur. Un hub vous permet également d’utiliser des prises, des interrupteurs et des capteurs avec vos lumières et offre une portée de 300 pieds.

Si vous commencez tout juste à configurer votre éclairage intelligent, Sengled propose un kit de démarrage comprenant deux ampoules A19 de couleur et un hub pour 50 $ sur Amazon. Ces ampoules fonctionnent à la fois avec Alexa et Google Assistant, vous pouvez donc contrôler vos lumières avec des commandes vocales et directement via l’application. Vous pourrez choisir des couleurs personnalisées, ajuster la luminosité et la température de couleur ainsi que définir des horaires, créer des minuteries et même vérifier la quantité d’énergie que vous économisez.

Un autre avantage intéressant de Sengled est qu’il dispose de bandes lumineuses et d’un éclairage extérieur, y compris un projecteur avec un capteur de mouvement intégré. Ainsi, lorsque vous rentrez tard à la maison et qu’il fait noir, ces lumières s’allumeront automatiquement avec une lumière vive de 1200 lumens dès qu’un mouvement est détecté. Ils peuvent également déclencher l’allumage d’autres ampoules intelligentes, ce qui est utile si vous souhaitez étendre votre maison intelligente à l’extérieur.

Govee contre Sengled : Lequel devriez-vous acheter ?

Source : Govee

Si vous cherchez à construire votre maison intelligente et à ajouter des ampoules intelligentes à votre configuration, Sengled est le meilleur choix. Il dispose d’un écosystème plus solide avec davantage de partenaires tiers et offre une plus grande variété de types d’ampoules. Bien qu’avoir un hub puisse être frustrant, cela vous permet d’ajouter plus d’ampoules à votre maison sans surcharger votre Wi-Fi. C’est le meilleur choix si vous recherchez une alternative Philips Hue sans payer les prix Hue.

Govee s’adresse à tous ceux qui souhaitent essayer l’éclairage intelligent mais ne prévoient pas nécessairement de transformer toute leur maison. Malheureusement, il y a beaucoup moins de variété en ce qui concerne les types de bulbes. Là où Govee se démarque, cependant, c’est avec un éclairage non traditionnel tel que des bandes lumineuses, des rétroéclairages à immersion, des guirlandes lumineuses ou même des lampes de table amusantes pour la chambre à coucher. Avec la possibilité d’utiliser Bluetooth ou Wi-Fi pour configurer l’éclairage Govee, l’installation est simple et peu coûteuse, et vous aurez accès à des fonctionnalités intéressantes telles que des scènes prédéfinies, des effets dynamiques et une personnalisation via l’application.

Non traditionnel

Ampoules LED Wi-Fi Govee

Illuminez votre monde

Introduisez un éclairage coloré unique dans votre maison avec la gamme de bandes lumineuses, de lampes de table, d’ampoules intelligentes et même de rétroéclairages pour votre téléviseur de Govee.

Alternative à la teinte

Kit de démarrage d’ampoule intelligente Sengled

Une ampoule pour chaque occasion

Configurez votre maison intelligente avec les lumières intelligentes Sengled et choisissez parmi des ampoules abordables allant du blanc doux au blanc réglable en passant par le multicolore.

