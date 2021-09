Gov’t Mule annonce le premier album de blues “Heavy Load Blues”

Quatuor de renom MULE DU GOUVERNEMENT – dirigé par Grammy Awardchanteur, auteur-compositeur, légende de la guitare et producteur Warren Haynes — a annoncé son tout premier album de blues, « Blues à forte charge », et a sorti le premier morceau original de la prochaine collection, “Lourde charge”. Le numéro inquiétant du blues acoustique est souligné par Haynesla voix lugubre et les riffs souples mais délibérés. « Blues à forte charge », sortie le 12 novembre via Disques Fantastiques, englobe un mélange homogène de Haynesles originaux et les couvertures vénérées rendus à l’origine célèbres par des gens comme Loup hurlant, Elmore James, Puits junior, Anne Peebles, Bobby “Bleu” Bland, et même Tom attend et LES ANIMAUX. Pour coïncider avec l’annonce de l’album, MULE DU GOUVERNEMENT a publié une vidéo des coulisses de la réalisation de « Blues à forte charge ».

« Blues à forte charge » est disponible en pré-commande dès maintenant dans tous les DSP. Chaque pré-enregistrement numérique comprendra un téléchargement instantané de la chanson “Lourde charge”. Des CD physiques et des vinyles sont également disponibles en pré-commande dès maintenant sur la boutique en ligne du groupe, Barnes & Noble, Amazon, et les magasins de disques locaux. Une édition de luxe avec des pistes studio et live supplémentaires, dont une autre Haynes original et couvre à l’origine par Brun Savoie, Sonny Boy Williamson, Des eaux boueuses, Otis Rush et plus, seront également disponibles.

“Pour moi, personnellement, c’est en quelque sorte sur ma liste de choses à faire depuis des années”, partage Haynes. “Je ne savais pas si ça allait être un album solo ou un MULE DU GOUVERNEMENT enregistrer. Nous jouons du blues traditionnel sur scène de temps en temps et bien que ce ne soit généralement jamais plus de quelques chansons par spectacle, notre approche du blues est unique et basée sur notre alchimie collective en tant que groupe. une mission. Même si d’une certaine manière c’était « tout est permis », nous voulions rester fidèles à l’esprit du blues au sens traditionnel du terme. Ce n’est pas un disque de blues/rock — c’est un disque de blues. Nous voulions qu’il sonne différemment d’un son normal MULE DU GOUVERNEMENT enregistrer.”

Bien que techniquement considéré comme un album studio, « Blues à forte charge » a été enregistré en direct dans le studio de La centrale électrique de la Nouvelle-Angleterre sur bande analogique, en utilisant des guitares vintage, des amplis et d’autres équipements pour capturer un son authentique. L’album de 13 titres a été produit par Haynes aux côtés de l’ingénieur et coproducteur Jean Paterno (Michel Landau, Robbie Williams, LE BANDE DE STEVE GADD).

L’une des nombreuses pistes remarquables est la Puits junior la norme “Rattrapez-le et retenez-le”, ce qui a permis au groupe de reprendre librement un classique tout en prenant en sandwich une confiture spontanée appelée “Retiens-le” au milieu d’une interprétation émouvante et émouvante qui a reçu un groove résolument funky. À cet égard, alors que plusieurs titres peuvent sembler familiers aux amateurs de blues, le groupe — Haynes, Matt Abts (tambours), Danny Louis (claviers, guitare et choeurs) et Jorgen Carlsson (basse) – a souvent choisi de leur donner sa propre tournure. “J’ai envie de briser la maison de quelqu’un”, enregistré à l’origine par Anne Peebles, est l’une des rares chansons du disque que le groupe a déjà joué en live. Sur leur version, HaynesLes riffs de guitare agiles de sont joués sur une base solide d’orgue et de rythme, résultant en une sorte de finesse funk. Pour le Loup hurlant chanson, “Je lui ai demandé de l’eau, elle m’a donné de l’essence”, MULE DU GOUVERNEMENT, qui sont connus pour repousser les paramètres tout en mélangeant une variété de genres – rock, R&B, jam, funk, jazz et pratiquement tout le reste, a opté pour une version heavy, up-tempo et funky qui est loin de la original.

Avant la sortie de « Blues à forte charge », MULE DU GOUVERNEMENT poursuivront leurs dates de tournée en 2021. La sortie en cours offre aux fans une variété d’options pour attraper les guerriers de la route, y compris des émissions en tête d’affiche avec TROMBONE SHORTY & ORLEANS AVENUE et les dates Willie Nelson‘s “Festival de musique hors-la-loi” tournée aux côtés Nelson, Sturgill Simpson, LES FRÈRES AVETT, et plus, ainsi que des spectacles en tête d’affiche et d’autres apparitions en festival.

À venir plus tard cet hiver, le groupe revient au Jewel Paradise Cove Resort à Runaway Bay, en Jamaïque pour Île Exode 12, l’expérience “concert-cation” ultime du 16 au 20 janvier 2022. Animé par MULE DU GOUVERNEMENT, qui présentera trois spectacles complets en deux sets, et Warren Haynes, offrant son ensemble unique et interactif “Q and Play”, une performance de concert hybride et une session de narration, l’expérience de plusieurs jours comprendra également des concerts intimes en bord de mer de DAWES et LA GUERRE ET LE TRAITÉ, qui interprétera plusieurs sets, et invité spécial Ron Holloway, qui présentera un après-midi prolongé “Sax On The Beach”. Les participants arrivant tôt pour Exodus Eve le 15 janvier verront “RoHo” partie de Melvin Seals & JGB + Ron Hollowayde l’émission “Légion de Melvin”.

« Blues à forte charge » liste des pistes :

01. Blues avant le lever du soleil



02. Trou dans mon âme



03. Se reveiller mort



04. L’amour est un vieux monde méchant



05. Rattrapez-le et tenez-le – tenez-le en arrière – rattrapez-le et tenez-le



06. Il n’y a pas d’amour au coeur de la ville



07. (Frère Bill) Dernière chemise propre



08. Fais qu’il pleuve



09. Lourde charge



dix. Envie de briser la maison de quelqu’un



11. Si les chagrins étaient des nickels



12. Je lui ai demandé de l’eau (elle m’a donné de l’essence)



13. Horizon noir

Version Deluxe – Pistes bonus :

01. Cachette



02. Tu connais mon amour



03. Parler au coin de la rue



04. Ayez pitié du criminel



05. Appel longue distance



06. Envie de briser la maison de quelqu’un (Version étendue)



07. Besoin de ton amour si mal (Habitent)



08. bonjour petite écolière avec Hook Herrera (Live)

Crédit photo: Jay Sansone