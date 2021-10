Gowdy aux médias sur la couverture SCOTUS «ouvertement partisane»: «Essayez au moins de faire semblant d’être juste»

L’animateur de « Sunday Night in America », Trey Gowdy, a déchiré les médias pour sa couverture « ouvertement partisane » de la Cour suprême, accusant les médias grand public de réduire les problèmes juridiques graves et complexes à un « titre et un tweet provocateurs ».

L’hôte a concentré son monologue dimanche sur la commission présidentielle de la Cour suprême de la Maison Blanche, qui a été chargée d’examiner le bien-fondé d’emballer la Cour pour apaiser les progressistes et les membres d’extrême gauche de la base du président Biden.

Gowdy a déclaré qu’il pensait que le regroupement des tribunaux « était et reste une idée terrible », et a réprimandé les médias pour leur couverture sans vergogne partisane sur les questions relatives à la Haute Cour.

« Pour les médias, essayez au moins de faire semblant d’être juste », a-t-il déclaré. « La façon dont vous formulez les problèmes et les décisions de justice est ouvertement partisane. Elle sème la discorde dans notre pays. Elle traite des problèmes juridiques graves et complexes avec un titre provocateur et un tweet. »

Un policier patrouille devant la Cour suprême des États-Unis à Washington, DC, le mardi 12 octobre 2021. Photographe : Emily Elconin/Bloomberg via . (Emily Elconin/Bloomberg via .)

Les médias décrivent les juges conservateurs comme s’ils utiliseraient le banc pour « restreindre, nier et limiter ».

« Les juges libéraux veulent s’étendre, s’autonomiser et se libérer », a déclaré Gowdy. « Les mots qu’ils [media] l’utilisation prouve leur parti pris, et leur parti pris explique leur rôle diminué dans notre pays et la vue diminuée de la cour par le public », a-t-il poursuivi.

Des membres de la Cour suprême posent pour une photo de groupe à la Cour suprême à Washington, le vendredi 23 avril 2021. De gauche à droite se trouvent le juge associé Samuel Alito, le juge associé Clarence Thomas, le juge en chef John Roberts, le juge associé Stephen Breyer et le juge associé Sonia Sotomayor, debout de gauche à droite : la juge associée Brett Kavanaugh, la juge associée Elena Kagan, la juge associée Neil Gorsuch et la juge associée Amy Coney Barrett. (Erin Schaff/The New York Times via AP, Pool) (AP)

« Voulons-nous l’équité ou simplement une décision avec laquelle nous sommes d’accord ? Pouvons-nous séparer ce qu’est la loi de ce que nous voulons qu’elle soit ? » l’hôte a demandé. « Avons-nous la discipline pour gagner le débat ou voulons-nous simplement gagner le vote de la Cour suprême ?

« Nous n’avons pas besoin de plus ou de moins de juges », a-t-il déclaré. « Nous n’avons pas besoin d’établir leur rôle ou leurs décisions de retraite, nous avons besoin d’un tribunal qui comprend son rôle… des juges qui peuvent être en désaccord avec – et même en désaccord avec leurs propres sentiments personnels, et nous devons élever la vertu de l’équité . »