Gowdy claque la couverture SCOTUS ‘Partisan’: ‘Essayez au moins de faire semblant d’être juste’

L’ancien représentant du GOP de Caroline du Sud, Trey Gowdy, appelle les médias pour leur couverture «ouvertement partisane» de la Cour suprême des États-Unis.

Au cours d’un segment de son programme Fox « Sunday Night in America », Gowdy a accusé les médias grand public de réduire les problèmes juridiques graves et complexes à un « titre et tweet provocateurs ».

Gowdy a déclaré qu’il pensait que l’emballage des tribunaux « était et reste une idée terrible », et a réprimandé les médias pour leur couverture partisane sans vergogne sur les questions relatives à la Haute Cour.

« Pour les médias, essayez au moins de faire semblant d’être juste », a-t-il déclaré. « La façon dont vous formulez les problèmes et les décisions des tribunaux est ouvertement partisane. Il sème la discorde dans notre pays. Il traite des problèmes juridiques graves et complexes avec un titre provocateur et un tweet. »

Gowdy a fait valoir que les médias présentent les juges conservateurs comme s’ils utiliseraient le banc pour « restreindre, nier et limiter ».

« Les juges libéraux, ils veulent s’étendre, habiliter et libérer », a déclaré Gowdy. « Les mots qu’ils [media] l’utilisation prouve leur parti pris, et leur parti pris explique leur rôle diminué dans notre pays et la vue diminuée de la cour par le public », a-t-il poursuivi.

«Voulons-nous l’équité ou simplement une décision avec laquelle nous sommes d’accord? Pouvons-nous séparer ce qu’est la loi de ce que nous voulons qu’elle soit ? l’hôte a demandé. « Avons-nous la discipline nécessaire pour gagner le débat ou voulons-nous simplement gagner le vote de la Cour suprême ? »

« Nous n’avons pas besoin de plus ou de moins de juges », a-t-il déclaré. «Nous n’avons pas besoin de fixer leur rôle ou leurs décisions de retraite, nous avons besoin d’un tribunal qui comprend son rôle… des juges qui peuvent être en désaccord avec – et même en désaccord avec leurs propres sentiments personnels, et nous devons élever la vertu de l’équité. «

Le mois dernier, un sondage Gallup a révélé que la Cour suprême des États-Unis a actuellement le taux d’approbation le plus bas parmi les Américains en plus de 20 ans d’enquêtes menées par la société.

Trois juges se sont manifestés ces dernières semaines et ont publiquement soutenu que la Cour ne faisait pas de politique.

La juge de la Cour suprême Amy Coney Barrett a riposté aux critiques et elle n’a pas mâché ses mots.

Lors de son discours au McConnell Center de l’Université de Louisville, Barrett a déclaré qu’elle ne croyait pas que le plus haut tribunal du pays était politiquement motivé et que le plus haut tribunal du pays n’était pas rempli de « piratages partisans ».

Barrett a parlé spécifiquement de la décision de la Cour suprême de ne pas suspendre un projet de loi du Texas sur les « battements de cœur » qui interdit effectivement l’avortement après que l’activité cardiaque fœtale puisse être détectée.

Plus tôt ce mois-ci, le juge de la Cour suprême Stephen Breyer a fait la une des journaux lorsqu’il a discuté d’une myriade de sujets brûlants entourant la Cour et de ce que l’avenir pourrait nous réserver.

Lors d’une interview sur « Fox News Sunday », Breyer a déclaré qu’il était opposé à l’idée des démocrates d’emballer la Cour suprême.

Cependant, Breyer a déclaré qu’il était ouvert à l’idée de limites de mandat au lieu des nominations à vie actuelles.

Le juge de la Cour suprême Clarence Thomas a fait une déclaration beaucoup plus énergique contre la perception de la Cour suprême comme une institution partisane.

Thomas a mis en garde contre « la destruction de nos institutions parce qu’elles ne nous donnent pas ce que nous voulons, quand nous le voulons », en s’en prenant aux médias.

Thomas a déclaré que toutes les décisions qu’il prend ne correspondent pas à ses convictions personnelles.

« Vous faites votre travail et vous allez pleurer seul », a-t-il déclaré. « Le tribunal était considéré comme la branche la moins dangereuse et nous sommes peut-être devenus la plus dangereuse. »

Et il a dit qu’il pensait que cela avait saigné dans le processus de nomination et de confirmation des juges.