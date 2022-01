L’ancien procureur fédéral Trey Gowdy a déchiré dimanche le nouveau procureur du district de Manhattan, se demandant si le démocrate progressiste et doux contre la criminalité ne serait pas mieux adapté pour un poste au « comité de rédaction du New York Times ».

Le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg Jr., est accusé d’avoir abandonné la loi et les procédures traditionnelles d’application de la loi au cours de son troisième jour de travail avec une note de service ordonnant aux procureurs de ne pas demander de peines de prison pour une multitude de crimes et de rétrograder les charges, y compris pour vols et cambriolages commerciaux.

Gowdy a qualifié la nouvelle directive de « dangereusement stupide ».

ALVIN BRAGG, L’AVOCAT DU DISTRICT DE MANHATTAN FLAMBÉ PAR DES CRITIQUES POUR DES PEINES PLUS LEGÈRES POUR LES CRIMINELS VIOLENTS

« Le problème, c’est qu’il ne veut pas être procureur », a déclaré l’animateur de « Sunday Night in America » ​​aux téléspectateurs. « Il a du mal à trouver des crimes qu’il veut poursuivre… et même quand il peut être dérangé de poursuivre. Il ne croit pas en la prison. Nous avons donc un procureur qui n’aime pas poursuivre ou punir les crimes. Je me demande s’il pourrait être plus heureux en tant qu’avocat de la défense ou peut-être travailler pour le comité de rédaction du New York Times. »

Le mémo de Bragg stipule que l’accusation de vol qualifié devrait être réduite à un petit larcin si le fait de brandir l’arme « ne crée pas un risque réel de blessure physique ». Le procureur a également déclaré qu’il cesserait de poursuivre d’autres crimes – y compris certaines infractions d’intrusion, résistance à l’arrestation et à l’évasion tarifaire, mais envisage de rechercher agressivement des « alternatives à l’incarcération » pour les cas qui justifient des poursuites.

NEW YORK, NEW YORK – 01 NOVEMBRE: Le candidat procureur de district Alvin Bragg prend la parole lors d’un rassemblement Get Out the Vote à A. Philip Randolph Square à Harlem le 01 novembre 2021 à New York. (Photo de Michael M. Santiago/.) ((Photo de Michael M. Santiago/.))

Gowdy a déclaré que les nouvelles politiques élimineraient apparemment le rôle de la police, des jurys et des juges.

MANHATTAN DA DIT QU’IL NE « COMPREND PAS » LE RETOUR AUX POLITIQUES DOUX SUR LA CRIMINALITÉ

« Nous entendons beaucoup l’expression ‘menace contre la démocratie' », a-t-il déclaré. « Comment appelleriez-vous un procureur qui décide d’ignorer les lois adoptées par les organes législatifs et élimine le rôle de la police, des jurys et des juges. Est-ce antidémocratique lorsqu’une personne publie une note de service contrevenant au code pénal ? Pourquoi la police arrêterait-elle quiconque ne sera pas poursuivi ? Pourquoi la police devrait-elle risquer sa vie ou risquer d’être poursuivie pour enquêter sur des crimes que le procureur réduira soit à une probation, soit à un non-lieu ? »

Bragg suit la voie des procureurs progressistes de Los Angeles, San Francisco et Houston, Philadelphie, entre autres, qui font pression pour des changements radicaux dans le système judiciaire au niveau local.

« Est-ce que cela semble progressif ou fou ? » Gowdy a demandé, soulignant que des politiques comme celles-ci finissent par nuire aux personnes les plus susceptibles d’être victimisées, « qui sont souvent les communautés de couleur et celles qui ne vivent pas derrière des portes ou n’ont pas de service de sécurité ».

Le candidat démocrate au procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, s’adresse à la presse après avoir voté aux élections de New York dans le quartier de Manhattan à New York, États-Unis, le 2 novembre 2021. REUTERS/Mike Segar

« Ces politiques d’étreinte de voyou et douces sur le crime ont des conséquences dans le monde réel. Non seulement plus de personnes sont victimisées et tuées, mais ces procureurs essaient de changer la loi avec une note de service. C’est anti-démocratique », a-t-il affirmé.

Dans une interview avec Fox News, Bragg a défendu le programme de son bureau, déclenchant une réaction immédiate.

« Nous avons tracé une voie qui va réduire l’incarcération, réduire les crimes violents, offrir des services aux personnes, rendre les quartiers plus sûrs, remettre la ville de New York sur pied », a-t-il déclaré. « C’est la voie à suivre et la voie vers la sécurité et la justice. »

Gowdy a déclaré que l’approche n’augurerait rien de bon pour les démocrates en novembre.

« Je déteste gâcher la fin, mais lorsque vous laissez des personnes violentes sortir sous caution, vous obtenez plus de violence », a-t-il déclaré. « Quand vous avez moins de policiers, moins de financement, moins de poursuites et pas de peine de prison, vous allez avoir plus de crimes violents.

CLIQUEZ ICI POUR L’APPLICATION FOX NEWS

« Cela ne me semble pas très progressif », a-t-il conclu. « Cela semble stupide mais dangereusement. Je suppose qu’il s’agit d’une stratégie politique consistant à fermer les écoles, mais l’ouverture des prisons ne fonctionnera pas en novembre. »

Gowdy s’est demandé combien de personnes deviendront victimes d’un crime d’ici là.