Gowdy explique comment le 11 septembre a changé l’Amérique : la mort et le deuil peuvent éclaircir ce qui est important dans la vie

L’animateur de “Sunday Night in America”, Trey Gowdy, s’est entretenu avec l’ancien gouverneur du New Jersey, Thomas Kean, pour discuter de son expérience de coprésidence de la commission sur le 11 septembre.

Gowdy a passé une partie de sa dernière émission à raconter ses propres souvenirs du 11 septembre 2001. Alors qu’il a commenté l’expérience surréaliste le matin des attentats terroristes du 11 septembre, il a également décrit le sentiment d’unité qu’il a apporté.

“La mort, le chagrin et la douleur peuvent éclaircir ce qui est important dans la vie et précisément ce que nous sommes prêts à combattre pour préserver et de cela peut naître l’unité. La mort, le chagrin et la douleur peuvent être unifiés”, a déclaré Gowdy.

Gowdy a invité Kean à discuter de ses propres souvenirs du 11 septembre et de ses conséquences pour préserver les émotions ressenties après cette journée. Kean a commencé par raconter ses souvenirs d’avoir été invité à coprésider la commission sur le 11 septembre.

“Le souvenir le plus vif est quand le président m’a demandé de le faire. Henry Kissinger avait été invité à l’origine et il ne pouvait pas le faire à cause de ses plans. J’étais donc le deuxième choix et il a appelé et m’a demandé si je partagerais la commission. Et J’avais l’impression qu’une tonne de briques m’était tombée dessus. Je ne m’attendais pas à l’appel. J’étais hors de la politique depuis un moment, mais quand le président des États-Unis en période d’urgence nationale vous demande de faire quelque chose , tu n’y penses pas. Je n’y ai pas pensé à deux fois. Tu dis simplement oui et tu essaies d’y faire face après », a déclaré Kean.

Gowdy a ensuite demandé à Kean de quoi il voulait que les Américains se souviennent 20 ans après le 11 septembre. Kean a répondu qu’il espérait que les gens se rappelleraient « pourquoi nous sommes allés en Afghanistan » en premier lieu.

“Nous devons nous rappeler pour le moment pourquoi nous sommes allés en Afghanistan pour commencer. Parce que c’est de là que la terreur est venue, c’est là que Ben Laden a formé les combattants, c’est là que toute la planification est née, et c’est de là que l’attaque est venue. Nous étions en Afghanistan parce que nous avons demandé aux talibans de renoncer à Ben Laden et de cesser de le soutenir. Ils ont dit non », a déclaré Kean.

Il a poursuivi : « Maintenant, nous devons examiner l’Afghanistan. Est-ce que ce sera à nouveau un terrain fertile pour les terroristes ? encore une fois, nous allons devoir renvoyer des troupes. Cela ne fait aucun doute. “

Gowdy a demandé « Sûrement, il devait y avoir un autre but pour entrer en Afghanistan que de tuer Oussama ben Laden. Comme vous l’avez dit, c’est un terrain fertile pour le terrorisme. Est-ce que cela a changé au cours des 20 dernières années ? »

“Nous ne le savons pas encore”, a déclaré Kean. “Il ne fait aucun doute que nous savons que l’Etat islamique est là et que nous savons qu’Al-Qaïda est toujours là. Mais qu’ils aient ou non des aires de reproduction et qu’ils auront de nouvelles attaques contre la patrie, nous ne le savons pas encore.”

Gowdy a terminé en demandant s’il y avait “un espoir de retrouver l’environnement dans notre pays” d’unité que nous avons connue après le 11 septembre.

“Cela semble être un peu difficile, mais rappelez-vous les deux ou trois choses que nous avions à la commission”, a déclaré Kean. “Nous étions tous, dans un sens, d’anciens politiciens. Aucun de nous ne se présentait plus aux élections. C’était une chose. Deuxièmement, il y avait une atmosphère d’aller au fond des choses. Et les familles du 11 septembre étaient un force incroyable. Ils étaient le vent dans nos voiles, et ces familles nous ont soutenus à chaque étape. “

“Je pense que c’était la dernière chose importante dans ce pays où nous avons eu cinq républicains et cinq démocrates d’accord sur un rapport anonyme que le Congrès américain a mis en œuvre, et nous sommes plus en sécurité dans ce pays à cause de cela.”