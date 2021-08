Gowdy fustige le gouvernement pour ses recommandations «incohérentes» sur les coronavirus: «Dites-nous simplement la vérité»

L’animateur de “Sunday Night in America” ​​Trey Gowdy a déchiré le manque de transparence entourant les directives COVID-19 en constante évolution des États-Unis dans un monologue enflammé lors de son émission dimanche.

Le CDC a de nouveau conseillé aux individus de porter des masques lorsqu’ils occupaient des espaces partagés à l’intérieur, quel que soit leur statut vaccinal, dans le but de lutter contre la variante delta hautement transmissible qui continue de faire affoler la tête dans les villes des États-Unis.

Alors que certains ont résisté aux directives mises à jour sur les masques, d’autres ont commencé à soulever des questions sur les autorités « scientifiques » pointées à l’appui de leurs recommandations apparemment incohérentes.

“Cela a été long de 18 mois pour le pays, il semblait que les choses s’amélioraient et maintenant nous ne savons pas quoi penser durement et à qui faire confiance”, a déclaré Gowdy.

“Juste pour qu’il n’y ait pas d’erreur, j’ai été vacciné et je ferai un rappel si c’est ce que mon médecin me dit de faire. Je le ferai revacciner si mon médecin me le conseille, je porterai un masque, même si gênant mais je le ferai si cela rend les autres plus sûrs”, a-t-il souligné.

Ce à quoi Gowdy ne peut pas faire face, a-t-il déclaré aux téléspectateurs, “c’est de suivre la science alors que la science ne semble même pas savoir où elle va”.

“Nous entendons beaucoup cette phrase. ‘Suivez la science.’ Et puis nous entendons que la science a changé, nous devons donc faire quelque chose de différent ou peut-être même faire quelque chose qui est en totale contradiction avec ce qu’on nous a dit que la science voulait que nous fassions le mois dernier », a-t-il poursuivi.

“Les gens veulent connaître la vérité et ils veulent savoir pourquoi”, a déclaré l’hôte.

Gowdy a exigé que le CDC et les principaux experts de la santé révèlent « pourquoi mandatez-vous ce que vous mandatez ? »

“Convainquez-nous que vous avez envisagé des moyens moins intrusifs pour atteindre l’objectif.” — Trey Gowdy, “Sunday Night in America”

“Donnez-nous les preuves, donnez-nous les deux côtés de l’argument, convainquez-nous que vous avez envisagé des moyens moins intrusifs pour atteindre l’objectif. Débarrassez-vous de l’hypocrisie et de la politique”, a-t-il déclaré.

“Ne nous dites pas de ne pas acheter mes masques ou que les masques n’aideront pas alors que la vérité est, nous devons conserver son masque pour nos agents de santé de première ligne, dites-nous la vérité. Dites-nous d’attendre pour obtenir un masque afin que les médecins et les infirmières peuvent être protégées. Nous le ferons. Dites-nous simplement la vérité. Et ne nous dites pas d’où vient le virus si vous ne le savez pas. Et n’ignorez pas la possibilité que le virus provienne d’un laboratoire en Chine quand tu ne sais pas.

“Et”, a-t-il poursuivi, “si vous ne savez pas quelque chose, dites-le-nous aussi. Nous ne nous attendons pas à ce que vous soyez parfait, soyez juste honnête. Ne nous dites pas de porter des masques d’un côté de la rue mais pas de l’autre côté. Ou nous pouvons danser à un mariage du côté de la frontière de l’État, mais pas à quelques mètres de l’autre côté de l’État. C’est de la politique. Ce n’est pas de la science… si vous voulez que je suive la science, donnez-moi la science », a affirmé Gowdy. “Et arrête de mélanger ça avec la politique.”