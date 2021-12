Gowdy : Gardez l’espoir de Noël

L’animateur de Fox News, Trey Gowdy, a consacré son monologue dimanche aux sentiments « d’espoir » qui accompagnent Noël, exhortant les téléspectateurs à s’accrocher au sentiment d’optimisme et de possibilité de la saison alors que nous nous dirigeons vers la nouvelle année.

« C’est une saison magique dans laquelle nous sommes, une saison de miracles, de gentillesse et d’espoir », a commencé Gowdy. « J’ai toujours eu une relation compliquée avec l’espoir. D’une part, je suis entouré de gens qui pratiquent l’espoir, mais d’autre part, il était difficile de trouver beaucoup d’espoir dans une salle d’audience criminelle ou au Congrès.

« L’espoir est puissant lorsque nous le voyons. L’espoir est puissant lorsque nous le recevons. L’espoir est plus puissant lorsque nous le donnons. Il est tout autour de nous, si nous regardons aux bons endroits », a-t-il déclaré aux téléspectateurs.

Même au milieu d’une pandémie mondiale, de troubles politiques et d’incertitude économique, la dévotion collective du pays aux vacances et aux autres est « suffisante pour donner même un espoir cynique », a déclaré Gowdy.

« Quelque part en Amérique pendant les vacances, une communauté prend soin de ceux qui ont froid, faim et solitude. Cela ne fera probablement pas l’actualité, nous n’en entendrons peut-être jamais parler, mais nous savons que cela se produit et cela devrait donner nous espérons », a-t-il déclaré.

Cheminée de Noël rougeoyante et salon, avec arbre et bas suspendus près de la cheminée, attendant le Père Noël. (iStock)

« Quelque part en Amérique, des policiers achètent des cadeaux pour les enfants dont les parents sont en prison. Cela ne fera pas la une des journaux, nous n’en entendrons peut-être jamais parler, mais nous savons que cela se produit et cela devrait nous donner de l’espoir », a-t-il poursuivi.

« Quelque part en Amérique, des gens de différentes races, confessions et convictions politiques se rassemblent pour combattre cet ennemi appelé solitude. Quelque part en Amérique, nous invitons les gens à rejoindre nos familles afin qu’ils aient quelqu’un avec qui passer les vacances. l’actualité, nous n’en entendrons peut-être jamais parler, mais nous savons que cela se produit et cela devrait nous donner de l’espoir.

« Quelque part en Amérique, une veuve met plus d’argent dans une bouilloire de l’Armée du Salut qu’elle ne peut se le permettre parce qu’elle sait qu’il vaut mieux donner que recevoir et cela devrait nous donner de l’espoir. »

Lumières de Noël de Dyker Heights 2021 (Mike Hollan)

Les médias et leur fixation collective sur les histoires catastrophiques se concentrent rarement sur le bien de l’humanité, a soutenu Gowdy.

« Je ne sais pas pourquoi notre culture et nos médias se concentrent sur le négatif. Je ne suis pas assez intelligent pour déterminer s’il s’agit d’un problème d’offre ou de demande. Ce que je sais, c’est que la plupart des gens sont bons. Anonymement bon », il expliqua.

« Alors que nous terminons un an et que nous nous tenons à la porte d’un nouveau, il y a des histoires d’espoir, d’amour et de foi tout autour de nous qui suffisent à faire espérer même un cynique.

« C’est la gentillesse du peuple américain qui me donne de l’espoir. Et elle est là – même lorsque nous n’en entendons pas parler ou ne lisons pas à ce sujet. Elle est là. Ces trois choses restent – quand tout le reste s’estompe. Foi, espoir et amour. »