Gowdy se souvient du meurtre du fils d’un juge fédéral du New Jersey : “Le meurtre ne fait pas de discrimination”

in

L’animateur de “Sunday Night in America”, Trey Gowdy, a consacré le monologue d’ouverture de cette semaine au juge de la cour fédérale du New Jersey dont le fils a été abattu à domicile par un avocat l’année dernière, mettant en lumière une initiative visant à protéger les informations personnelles de la justice américaine et de leurs familles.

La juge de district américaine basée au New Jersey, Esther Salas, 51 ans, se trouvait avec son fils de 20 ans, Daniel Mark Anderl, dans le sous-sol de leur maison du Nord-Brunswick le soir du 19 juillet 2020 lorsque la sonnette a sonné. Quelques instants plus tard, elle a entendu “une série de balles”, a-t-elle déclaré dans une interview à l’époque. Un avocat se faisant passer pour un chauffeur-livreur a sonné à la porte avec un colis FedEx, a indiqué la police. Il s’est enfui de la zone après avoir ouvert le feu. Daniel a reçu une balle dans la poitrine, mais n’a pas pu être sauvé. Son mari Anderl, également touché, a depuis subi de multiples interventions chirurgicales.

LE JUGE SALAS LIBÈRE UNE DÉCLARATION APRÈS LA MORT DE SON FILS, UN MARI TIRÉ DANS UNE ATTAQUE PAR UN AVOCAT

“Le meurtre est le seul crime dont il ne peut y avoir de récupération”, a déclaré un Gowdy ému. “La vie de quelqu’un a été prise, et pour ceux qui connaissaient et aimaient cette victime, c’est une peine à perpétuité de chagrin, un chagrin implacable. Et personne n’est à l’abri. Le meurtre ne fait pas de discrimination.”

Roy Den Hollander, une « anti-féministe » autoproclamée, aurait eu un « dossier complet » sur Salas et sa famille, y compris où ils vivaient et même où ils allaient à l’église, avait-elle précédemment révélé.

“Ce n’était pas un acte de violence aléatoire. Ce n’était pas un cambriolage qui a mal tourné. Ce n’était pas un cas d’identité erronée”, a déclaré Gowdy. « Cette avocate a ciblé la juge Salas parce qu’elle est juge. Notamment parce que c’est une femme, juge latina. Un jeune de 20 ans est mort, parce qu’il a ouvert la porte de chez lui. mort parce que sa mère est juge fédérale.”

“Être juge est difficile”, a-t-il ajouté. “C’est épuisant, vous prenez des décisions difficiles sur la base de la loi et des preuves. La description de poste n’inclut pas d’être le parent en deuil d’un fils assassiné.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’attaque, a déclaré Gowdy, représente plus qu’une vendetta personnelle par un individu perturbé.

“C’était une attaque contre elle, contre son mari et une attaque contre son fils. Mais c’était aussi une attaque contre vous et votre système judiciaire”, a déclaré Gowdy aux téléspectateurs.

« Comment cet avocat a-t-il obtenu l’adresse du domicile d’un juge fédéral ? » il a ordonné. « Nous savons que le palais de justice et les salles d’audience des juges sont protégés. Mais qu’en est-il des porches de leurs maisons ? Qu’en est-il de leurs conjoints et de leurs enfants. Que faisons-nous pour nous assurer que les gens ne sont pas ciblés simplement parce qu’ils font leur travail ? »