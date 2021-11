Gowdy: « Six sacs mortuaires plus tard », le pays prend conscience des dangers de l’initiative de réforme de la libération sous caution de la gauche

L’animateur de Fox News, Trey Gowdy, s’est prononcé sur la pression de la gauche en faveur d’une réforme de la caution pénale à la lumière de la tragédie du défilé du Wisconsin causée par un criminel de carrière, qui a été libéré sous caution quelques jours plus tôt.

Darrell Brooks a été accusé d’homicide volontaire après avoir conduit son SUV dans une rue bondée commémorant la saison des vacances, entraînant la mort de six personnes âgées de 8 à 81 ans et en blessant des dizaines d’autres.

Gowdy, lors de son émission « Sunday Night in America », a demandé pourquoi Brooks, un criminel condamné et un criminel de carrière, avait été autorisé à déposer une maigre caution de 1 000 $ dans le comté de Milwaukee pour des accusations de crime et de délit quelques jours seulement avant l’incident mortel.

« Dimanche soir dernier dans le Wisconsin, ce n’était pas le Père Noël qui descendait le parcours du défilé. Ce n’est pas un criminel de carrière sous caution », a déclaré Gowdy aux téléspectateurs. « C’était Darrell Brooks Jr., un criminel de longue date qui a fait du mal aux gens pendant la majeure partie de sa vie. »

« Il figurait à nouveau sur le registre des délinquants sexuels sous caution, écrasant parents, grands-parents et enfants. Cette nuit de joie dans le Wisconsin s’est terminée par un chagrin atroce », a poursuivi Gowdy. « Ce chagrin s’est rapidement transformé en colère parce que Darrell Brooks Jr. n’aurait jamais dû conduire dimanche soir dernier, il aurait dû être en prison. »

Le suspect d’horreur du défilé de Waukesha, Darrell Brooks Jr., a un long passé criminel. (PD de Waukesha)

Deux juges distincts ont libéré Brooks sous caution à faible coût cette année seulement, selon les dossiers. D’abord pour 500 $ en février après avoir prétendument tiré sur son neveu l’été précédent et de nouveau pour 1 000 $ plus tôt ce mois-ci après qu’une femme l’a accusé de l’avoir frappée et écrasée avec le même SUV qui aurait traversé le défilé de Noël de Waukesha.

La caution étonnamment basse était « toute la sécurité dont ces procureurs avaient besoin pour laisser Darrell Brooks Jr. retourner dans la rue », a observé Gowdy.

« Maintenant, 6 sacs mortuaires plus tard, les procureurs peuvent enfin voir que cette caution était trop faible. Nous savons déjà que… maintenant, après la mort de 6 personnes et des dizaines d’autres blessées, vous avez fixé la caution à 5 millions de dollars. Alors, qu’est-ce qui est différent maintenant ? Il était un criminel de carrière avant de tuer 6 personnes lors d’un défilé de Noël, nous n’avons pas besoin d’un procureur pour réagir après qu’il y ait 6 corps étendus sur un parcours de défilé.

« Nous avons besoin d’eux pour prioriser la sécurité publique au préalable », a souligné Gowdy.

Darrell Brooks, au centre, est escorté hors de la salle d’audience après sa comparution initiale, mardi devant le tribunal du comté de Waukesha à Waukesha, Wisconsin. (Mark Hoffman/Milwaukee Journal-Sentinel via AP)

L’hôte et ancien procureur fédéral a réprimandé les législateurs libéraux qui ont été à l’avant-garde des initiatives de réforme de la libération sous caution à l’échelle nationale.

« Si vous pensez que 1 000 $ était le bon montant de caution pour un délinquant de carrière qui a dirigé quelqu’un au début de novembre afin qu’il puisse être sorti de prison à temps pour renverser des dizaines de personnes lors d’un défilé de Noël, alors dites-le, assurez-vous simplement de dire c’est assez fort où nous pouvons vous entendre », a affirmé Gowdy.

« Et puis », a-t-il ajouté, « le reste d’entre nous doit se souvenir de tous les mois de novembre à venir pour s’assurer que les sympathisants criminels et les apologistes se faisant passer pour des politiciens et des décideurs politiques ne doivent plus jamais influencer la politique de ce pays. »