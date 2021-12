Gowdy sur la méfiance des médias : lorsque « l’arbitre est biaisé », vous vous demandez si l’équité est une vertu qui mérite d’être poursuivie

L’animateur de « Sunday Night in America », Trey Gowdy, s’est adressé aux médias ce week-end, livrant un monologue passionné sur l’importance de « l’équité » et du « respect » alors que la confiance du pays dans les médias grand public atteint des niveaux record.

« Nos encadreurs ont réalisé le besoin d’une presse libre », a commencé Gowdy. « C’était tellement important qu’ils l’aient mis dans le premier amendement… la Constitution disait que la presse devrait être libre – mais cela n’exige pas que les médias soient justes. Nous devrions cependant exiger cela. Nous devrions insister là-dessus. Parce qu’il y a peu utile d’avoir une presse libre si le public ne fait pas confiance ou ne respecte pas cette presse. »

La confiance des États-Unis dans les médias est la deuxième la plus faible jamais enregistrée, a souligné Gowdy, notant que moins de 10 % des adultes américains déclarent avoir une grande confiance dans les organisations médiatiques. Ventilez-le par parti politique, et les chiffres sont encore plus stupéfiants, a expliqué Gowdy.

« La démocratie peut survivre avec un média que nous n’aimons pas, mais la démocratie ne peut pas survivre avec un média que nous ne respectons pas. Et c’est là que nous en sommes », a-t-il prévenu.

Gowdy a rappelé son mandat au Congrès, lorsque « les gens de chez eux ont supposé que la partie la plus difficile du travail était de travailler avec des collègues de l’autre côté de l’allée ».

« Mais ce n’était même pas proche », a-t-il déclaré, « La partie la plus frustrante d’être à DC était le vent contraire des médias. Je croyais alors et maintenant que l’arbitre est partial. Lorsqu’il est partial ou injuste, vous commencez à vous demander si l’équité n’est plus une vertu, si cela vaut la peine d’être poursuivi alors que d’autres ne semblent pas le faire. »

Le pays a besoin d’une entité pour « dire la vérité au pouvoir, mais à tous les pouvoirs, pas seulement à un parti politique ou à l’autre », a déclaré Gowdy.

Il a ajouté: « Nous avons besoin d’une entité pour poursuivre obstinément les faits, mais ils devraient poursuivre tous les faits. Nous avons besoin d’une entité pour poser des questions difficiles, mais ils devraient poser des questions difficiles aux républicains et aux démocrates, avec la même vigueur. »

« Je ne veux pas vivre dans un monde où l’équité ne vaut plus la peine d’être poursuivie et pratiquée », a conclu l’animateur. « Je crois toujours que l’équité est une vertu. Peut-être qu’il existe un marché pour les informations impartiales, ou peut-être qu’il n’y en a pas. Mais essayons et voyons. Après tout, c’est seulement la république qui est en jeu. »