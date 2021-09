Gozoop remporte le mandat de création et de médias sociaux pour TradeSmart Online

TradeSmart vise à améliorer l’expérience des utilisateurs qui se livrent au commerce

Gozoop a remporté le mandat de création et de médias sociaux pour TradeSmart, une société de courtage à escompte axée sur la nouvelle technologie en Inde. Membre de NSE, TradeSmart propose des transactions en ligne en espèces, contrats à terme et options, dérivés de devises, matières premières, fonds communs de placement et ETF pour les investisseurs et les commerçants en ligne.

Dans le cadre du mandat, Gozoop sera responsable de créer des communautés et une reconnaissance à travers les médias sociaux de la marque avec des actifs créatifs percutants. « TradeSmart est une entreprise des plus grandes organisations, VNS Finance et Capital Services Ltd. et insiste sur l’utilisation des dernières technologies et automatisation avec une sécurité de haut niveau qui répond aux besoins commerciaux modernes. TradeSmart a été formé avec un seul objectif en tête, pour améliorer l’expérience des utilisateurs qui se livrent au commerce », a déclaré l’agence dans un communiqué.

«Nous pensons que la technologie peut gouverner le monde aujourd’hui et que la construction d’une communauté serait transparente avec une approche axée sur le numérique. Gozoop sera un excellent partenaire pour cette orientation à ajouter à notre stratégie de communication numérique. Nous sommes impatients d’évoluer vers de plus grandes opportunités au cours de l’année à venir grâce à l’expertise de Gozoop », a déclaré Vikas Singhania, PDG de TradeSmart.

« Gozoop a fait ses preuves dans la création d’entreprises de la nouvelle ère. Avec un mandat créatif et numérique intégré, nous sommes dans une position unique pour aider TradeSmart à gagner dans ce nouveau monde. Nous sommes impatients de #BreakingTheBox avec eux », a ajouté Ahmed Aftab Naqvi, PDG et co-fondateur de Gozoop.

Fondée en octobre 2008, Gozoop est une société de marketing indépendante proposant une large gamme de solutions stratégiques pour les marques et les entreprises. Gozoop est spécialisé dans la conception de solutions intégrées conçues pour aider les marques et les entreprises à gagner dans le nouveau monde. La société s’est associée à des marques telles que Dell, Asian Paints, Taj Hotels, Kolkata Knight Riders, Mumbai Indians, Star Bharat, Pizza Express, Club Mahindra, Viacom18, Mad Over Donuts, ITC et bien d’autres pour créer des campagnes.

