GP Algarve Moto 2- Fernández bat Gardner et Lowes « se faufile » au milieu

11/05/2021 à 18:25 CET

L’Espagnol Raul Fernández (Kalex) a battu son coéquipier et leader mondial, l’Australien Rémy jardinier, à l’issue de la première journée d’essais libres du Grand Prix Moto2 d’Algarve, qui s’est déroulée sur le circuit de Portimao, et au cours de laquelle le Britannique Sam Lowes (Kalex) s’est « faufilé » dans la bagarre entre les deux.

Raúl Fernández a rapidement réalisé son meilleur temps de la séance et du jour sans qu’aucun de ses rivaux ne puisse le battre, même si celui qui s’en est le plus rapproché était le Britannique Lowes, à peine deux millièmes de seconde, et avec le leader mondial Gardner à 122 millièmes.

Contrairement à ce qui s’est passé en MotoGP, les principaux pilotes Moto2 ont immédiatement réussi à abaisser leurs meilleurs temps personnels, même si l’ordre dans le tableau variait dans une certaine mesure car, si au matin l’Australien Remy Gardner (Kalex) avait été la référence dans la catégorie intermédiaire, dans les premières minutes de l’après-midi il était son coéquipier et rival direct pour le titre, le Madrilène Raúl Fernández (Kalex), chargé de donner le rythme à tous ses rivaux.

Fernández a réalisé un temps de 1: 43.246, juste deux millièmes de seconde plus rapide que le Britannique Sam Lowes (Kalex), avec Gardner troisième à 122 millièmes de seconde, mais toujours avec plus de 25 minutes d’entraînement efficace devant lui.

Et le temps s’est écoulé inexorablement sans que le classement au temps reflète des changements notables pour atteindre les dix dernières minutes pratiquement dans le même ordre que cette phase initiale de la deuxième session, avec Fernández en tête, secondé par Sam Lowes et Remy Gardner, qui était l’un des protagonistes en sauvant une chute à la sortie du virage cinq que l’Australien a maîtrisé avec une grande habileté.

Aucun d’entre eux n’a pu abaisser son record personnel et la situation dans les premières positions est restée inchangée, avec Fernández comme dominant devant Sam Lowes et Remy Gardner, bien que l’Espagnol Jorge Navarro ait été placé derrière eux (Boscoscuro), qui a brillamment résolu les problèmes du matin pour passer de la treizième à la quatrième place.

Alors que le drapeau à damier flottait déjà au-dessus de la ligne d’arrivée, Remy Gardner a commis une erreur en percutant l’Espagnol Marcos Ramírez (Kalex) par derrière quelques tours seulement alors qu’il était sur le point de heurter le sol lorsqu’il a fouetté sa moto. le lancer en l’air et cela a causé la rupture du dôme avant avec le casque de protection de la tête.

Gardner n’a pas « coupé » son rythme et a essayé de continuer à faire un tour rapide qui lui permettrait d’améliorer sa position dans le classement, mais ensuite l’erreur est arrivée, dans laquelle il a mené l’espagnol Ramírez, qui dans son cas lui a fait terminer vingtième et donc en dehors du deuxième classement direct.

Avec Gardner troisième, la quatrième place revient à l’Espagnol Jorge Navarro, devant le Japonais Ai Ogura (Kalex) et l’Espagnol Arón Canet (Boscoscuro).

Les Italiens Marco Bezzecchi, Celestino Vietti et Fabio di Giannantonio, tous avec Kalex, les Espagnols Augusto Fernández (Kalex), ont également réussi à se qualifier pour le deuxième classement direct, provisoirement jusqu’au troisième tour des essais libres. L’Allemand Marcel Schrotter (Kalex), l’Américain Cameron Beauvier (Kalex) et le Britannique Jake DIxon (Kalex), ont subi un accident en début de séance, qui « sonne » comme l’un des remplaçants d’Arón Canet dans Jorge Martínez « Aspar » équipe pour 2022.

En plus d’atteindre cet objectif, des pilotes de la stature du champion du monde Moto3 en 2020, l’Espagnol, ont fini Albert Arenas (Darkwood) et ses compatriotes Hector Garzo (Kalex), Fermin Aldeguer (bois foncé) ou Marcos Ramírez, impliqué dans l’incident avec Remy Gardner.