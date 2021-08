GP Austria Moto 3 – García Dols achève son retour à la perfection

15/08/2021

Le à 12:00 CEST

Adrià Léon

Victoire immaculée de Sergio García Dols, qui a fermé un passage à travers l’Autriche pratiquement parfait – deuxième en Styrie et premier en Autriche. Le pilote de GasGas a dû revenir de la quatorzième place pour rejoindre le groupe de cinq pilotes qui finiraient par décrocher les podiums. L’attaque valencienne dans le dernier tour a laissé Oncü et Acosta dans l’embarras et la troisième victoire de l’équipe de Jorge Martínez Aspar est venue avec du suspense, mais avec une grande solvabilité.

Tiré depuis le début Romain Fenati, qui a tenté de casser la course pendant la première partie de celle-ci. Acosta, Oncü, Masia et, après le retour, Garcia Dols, ils ont veillé à ce que l’Italien ne porte pas ses fruits dans son empressement à mettre du temps entre les deux. Par derrière, d’abord serait Migno celui qui a perdu le contrôle de sa Honda au virage 10 puis Sasaki, qui n’a pas pu laisser sa KTM en piste après un petit contact avec Binder.

La tête se briserait assez facilement, laissant le train de tête avec seulement six membres d’équipage : Oncü, Acosta, García Dols, Fenati, Masia et Foggia. Cinq KTM et une seule Honda -Foggia- qui ne se comprenaient pas et ont conduit à l’arrivée de deux autres Honda : Binder et McPhee, les hommes Petronas.

En l’absence de neuf tours Deniz Oncü Il a donné un petit coup de tête et a étiré le groupe, qui n’a pas hésité à s’en prendre au Turc. L’escapade n’est pas venue un bon départ, mais il a réussi à mettre à nouveau les deux garçons Petronas hors de combat. Déjà dans les trois derniers tours, le GasGas de Sergio García Dols Il a commencé à se positionner derrière Acosta et Oncü tandis que son coéquipier Izan Guevara a jeté un œil par derrière après un retour de livre. Avec le dernier tour déjà entre les sourcils, Sergio a profité d’une petite erreur d’Acosta à la sortie du virage 3 pour le doubler à l’entrée du 4 et se diriger vers Oncü, qui tomberait entre les mains du Valencien au virage 9 et aucune marge pour tenter de regagner la première place.