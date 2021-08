GP Autriche 2021 MotoGP – Lecuona se défend “avec malice” dans des conditions mitigées

13/08/2021 à 15h55 CEST

L’Espagnol Iker Lecuona (KTM RC 16) s’est imposé dans des conditions mitigées lors de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix d’Autriche MotoGP sur le circuit Red Bull de Spielberg en ayant un avantage plus de trois secondes son successeur immédiat, le Français Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21), qui a établi un nouveau record de la catégorie dans la matinée.

Lecuona et son équipe ont eu le « mal », suivi seulement de l’Australien Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21) pour s’élancer dans les dernières minutes en pneus secs, tandis que tous ses rivaux poursuivaient en piste en pneus eau.

La pluie qui a commencé à tomber à la fin du deuxième lot de Moto3, a obligé à changer les plans de toutes les équipes MotoGP, qui ont dû préparer au moins une des motos avec des spécifications humides pour avoir cette option prête, juste au cas où. , pour la journée de course du dimanche.

Le premier à sortir en piste dans ces conditions a été Iker Lecuona, qui ne compte plus dans les plans de son équipe actuelle, Tech 3, pour la saison 2022, et après lui progressivement le reste des membres de la catégorie MotoGP l’ont fait.

L’un des derniers à partir était Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), qui a à peine fait un tour car il a eu des sensations très étranges dans le troisième virage., ce qui l’a obligé à retourner dans son atelier, où se trouvait son coéquipier Pol Espargaró, qui était le seul à n’avoir quitté la piste à aucun moment dans les premières minutes.

Dans cet atelier Repsol Honda, la présence de certaines modifications sur la moto de Marc Márquez a été mise en évidence, dans laquelle une série de plaques adhésives pouvaient être vues sur le réservoir pour empêcher les jambes de glisser et pour pouvoir exercer une pression adéquate sur elle pour essayer de donnez un peu plus de repos à vos bras lorsque vous freinez et changez de direction.

Peu de temps après, il était à nouveau le protagoniste Marc Márquez, en entrant à l’intérieur de la carrière de Joan Mir (Suzuki GSX RR), qui n’était pas très amusé par ce comportement en raison des gestes désapprobateurs qu’il faisait avec sa tête, mais qui n’arrêtait pas d’être un “set” d’entraînement.

Lecuona était le premier leader, mais peu à peu la situation s’est encouragée et jusqu’à la première place, loin des heures du matin, l’Australien Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21) a grimpé, suivi de son coéquipier, l’Italien Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21).

Lorsqu’il a cessé de pleuvoir, l’asphalte a commencé à sécher rapidement et il a été possible de voir comment se formait une “voie” sèche qui s’agrandissait progressivement, puis les pilotes Repsol Honda, Marc Márquez et Pol Espargaró, sont apparus comme les premières références, qui étaient Ils ont grimpé aux premières places de la séance, bien que toujours en pneus pluie et, en fait, seuls Lecuona et Miller ont fini par “risquer”, avec des performances différentes – d’abord l’Espagnol et le cinquième l’Australien – avec les pneus “slick”.

Au final, les records valables étaient ceux du matin, lorsque Zarco a battu le record absolu de la piste (1 : 22.827), devant les Espagnols Suzuki, Joan Mir et Alex Rins, avec le Japonais Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V) , l’Espagnol Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) et le Français Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1)) derrière eux.

Alex Márquez (Honda RC 213 V) occupe la septième position provisoire, suivi par Bagnaia, son frère Marc Márquez et Jorge Martín et Pol Espargaró également d’Espagne.