GP Autriche Moto3 – Binder aux commandes, mais Acosta met en garde avec solvabilité

13/08/2021 à 10h54 CEST

Le Sud-Africain Darryn Binder (Honda) a commandé la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Autriche Moto3 sur le circuit Red Bull de Spielberg, où l’Espagnol Pedro Acosta (KTM), vainqueur dans ce même scénario le week-end dernier, a prévenu avec solvabilité de ses intentions pour la deuxième course.

Binder a signé un meilleur temps de 1:36.125, avec seulement un dixième de seconde sur l’Italien Romano Fenati (Husqvarna) et l’Espagnol Pedro Acosta, qui arboraient une nouvelle innovation technique sur leurs motos, avec la roue arrière “carénée” (couverte avec des plaques en fibre de carbone), avec l’intention claire d’améliorer les performances aérodynamiques.

Husqvarna et Gas Gas sont des marques détenues par KTM et les différences entre elles sont pratiquement inexistantes, de sorte que les principaux pilotes les représentant tous portaient une housse sur la roue arrière qui devrait permettre d’améliorer les performances aérodynamiques, tant que c’est le cas. non il y a un fort vent latéral, qui les obligerait sûrement à les enlever.

Dès les premières minutes de la séance, on pouvait voir le travail d’équipe effectué par certaines équipes, dont la KTM Ajo, avec Pedro Acosta et Jaume Masiá, qui étaient “installés” en tête du classement. Au début et seulement après la moitié de la séance, la situation a commencé à changer, bien que les principaux coureurs de la catégorie occupent toujours les premières places.

Avec Binder en leader, poursuivi par Fenati et Acosta, derrière eux se trouvaient le Turc Denis Öncü (KTM), l’Espagnol Izan Guevara (Gasgas), les Italiens Stefano Nepa (KTM) et Dennis Foggia (Honda) ou encore l’Espagnol Sergio García ( Gasgas). ), avec Jaume Masiá en treizième position mais tous dans un décalage de moins d’une demi-seconde, ce qui a donné un exemple clair de la grande égalité entre tous les concurrents dans cette première volée libre.