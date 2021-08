GP Autriche MotoGP – Zarco bat le record et met en garde contre le potentiel de Ducati

in

Le français Jean zarco (Ducati Desmosedici GP21) battu le record absolu du circuit Spielberg Red Bull, lors de la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Autriche MotoGP.

Zarco, de l’équipe Pramac Ducati où se trouve le vainqueur du dernier Grand Prix de Styrie, l’Espagnol Jorge Martín, a battu le record absolu qu’il avait établi le week-end dernier pour obtenir la pole position de cette course.

Zarco était 167 millièmes de seconde plus rapide que Martín, arrêtant le chrono à 1: 22,827, au lieu du précédent record espagnol de 1: 22,994.

Comme cela s’est produit le week-end dernier, le Japonais Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V) est devenu la première référence de la catégorie, avec un temps de 1:23.810 à son cinquième tour, mais déjà suivi de près par le Français Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1 ), qui ce week-end sera seul dans l’atelier Yamaha, lorsque Yamaha a expulsé l’Espagnol Maverick Viñales pour une attitude le week-end dernier que le constructeur japonais juge “indécente”.

Nakagami est resté en tête des feuilles de temps jusqu’au dernier tiers de la séance, tandis qu’un travail intense a été observé dans l’atelier de l’équipe Repsol Honda, qui a consacré la quasi-totalité de la session à tester de nouveaux éléments et matériaux, comme l’a commenté l’Espagnol Marc Márquez la veille, pour avancer dans l’évolution d’un prototype qui Pour l’instant, il n’est pas au meilleur niveau, pas plus que le physique de l’octuple champion du monde.

Dans ces dernières minutes, lorsque de nombreux coureurs décident de monter le pneu arrière avec le composé tendre, l’Espagnol Joan Mir (Suzuki GSX RR), actuel champion du monde MotoGP, a été le premier à battre le record de Nakagami en roulant en 1: 23.625, mais tout laissait penser que la « bataille » au millième/centième de seconde avait commencé.

Mir a été battu peu après par le Français Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21), qui a « pulvérisé » le record espagnol en réalisant un temps de 1:22.827, un nouveau record du circuit, devant les deux pilotes Suzuki, Joan Mir et Alex Rins, qui notablement amélioré leurs chronos, est censé s’être mieux adapté au nouveau dispositif de blocage des suspensions qui leur est arrivé le week-end dernier et qu’ils ont maintenant testé de manière plus approfondie.

Nakagami a dû se contenter de la quatrième place après avoir abaissé son record personnel à 1: 23.790, devant Fabio Quartararo, qui s’est arrêté dans la dernière étape dans une zone du circuit avec une sorte de problème technique qui ne l’a cependant pas empêché de retourner à vélo dans son atelier après la fin de la séance.

L’Espagnol Alex Márquez (Honda RC 213 V) a pris la septième position, devant l’Italien Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21) et son frère, Marc Márquez, qui a terminé à un peu plus d’une seconde du record de Zarco, avec 1: 23,967, juste devant Jorge Martín et Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V).