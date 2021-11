GP Brésil | Sainz : « Le départ était super et j’ai pu contenir ‘Checo' »

13/11/2021 à 22:01 CET

L’Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), troisième des qualifications sprint disputées à Interlagos et qui s’élancera de ce poste ce dimanche du Grand Prix du Brésil (à Sao Paulo cette année), le dix-neuvième des 22 qui composent le Mondial de Formule 1 Championship , a déclaré que sa « sortie était géniale » et qu’il pouvait « contenir (le Mexicain) ‘Checo' » Pérez (Red Bull) jusqu’à la fin du test réduit.

Sainz a terminé troisième d’un test de sprint remporté par Finn Valtteri Bottas (Mercedes) devant le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), leader du championnat, désormais à 21 points de Lewis Hamilton. L’Anglais a terminé cinquième et en raison de sa pénalité lors du changement de chambre de combustion de sa Mercedes, il partira dixième.

« Le départ était super. C’était quelque chose dont j’avais besoin, car je voulais améliorer les départs dans cette dernière étape du championnat. Et cela me donne plus de confiance », a expliqué Sainz, 27 ans, dans l’interview sur le podium de l’Autodromo Jose Carlos Pace, dirigé par l’ancien pilote brésilien Felipe Massa.

« Les trois premiers virages, je suis passé à l’attaque »expliquait le talentueux madrilène, qui sortait cinquième et progressait de deux places en première.

« Ensuite, j’ai dû souffrir avec les tendres (pneus composés) jusqu’à la fin », a commenté l’Espagnol de Ferrari, septième du Championnat du monde, qui a ajouté un point et totalise désormais 131,5, soit six et demi de moins que son coéquipier monégasque Charles Leclerc, qui partira sixième ce dimanche.

« Ensuite j’ai pu contenir ‘Checo’, donc je suis très content de cette troisième place »a déclaré Sainz, reléguant le Mexicain à la quatrième place. « Nous avons un bon rythme »a-t-il ajouté, montrant son optimisme pour la course de dimanche.

« Aujourd’hui, c’était cool et cela a fait la différence pour que le (pneu) souple fonctionne. Demain, à deux heures de l’après-midi, il fera plus chaud et ce sera différent », a déclaré Carlos Sainz après avoir terminé troisième d’un test de 24 tours, pour boucler un parcours de 103,4 kilomètres (un peu plus d’un tiers de la course de ce dimanche, prévue pour 71 tours).